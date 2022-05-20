Нардепи пропонують позбавляти громадянства військовозобов'язаних, які втекли за кордон — Finance.ua

Нардепи пропонують позбавляти громадянства військовозобов'язаних, які втекли за кордон

Вчора 17:10 — Казна та Політика

У Верховній Раді України пропонують позбавляти громадянства військовозобов’язаних, які виїхали за кордон під час воєнного стану та не повернулися протягом місяця.

Про це повідомляє офіційний сайт ВРУ.

У законопроекті пропонують внести правки до закону про правовий режим військового стану, згідно з якими військовозобов’язані можуть бути позбавлені громадянства України, якщо поїхали з країни і не повернулися протягом 30 днів.

Йдеться про тих, хто поїхав і не повернувся без поважних причин, до яких відносять: заборону на виїзд із країни перебування, стихійні лиха, аварії, відрядження, офіційна робота за кордоном, перебування на стаціонарному лікуванні чи інші обставини, що перешкоджають виїзду з країни перебування. Закон стосується також тих, хто втік до рф.

До того ж, пропонується позбавляти українського громадянства за письмову відмову від мобілізації.

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