Зеленський підписав закони для зближення України з ОЕСР — Finance.ua

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Зеленський підписав закони для зближення України з ОЕСР

Казна та Політика
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Зеленський підписав закони для зближення України з ОЕСР
Зеленський підписав закони для зближення України з ОЕСР
Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкти № 10 319 та № 11 443, які є важливими для набуття членства в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).
Законопроєкт № 10 319 стосується податкових заходів для подальшої боротьби з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях.
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Закон має на меті сприяти подальшому запровадженню міжнародних стандартів у боротьбі з хабарництвом і підкупом посадових осіб, зокрема:
  • органи контролю підприємств надаватимуть НАБУ інформацію про випадки підкупу посадових осіб;
  • встановлює податкові наслідки за підкуп посадових осіб;
  • забороняє віднесення до складу витрат підкуп посадових осіб.
Законопроєкт № 11 443 про приведення у відповідність до міжнародних стандартів відповідальності юридичних осіб за корупційні правопорушення.
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Метою прийняття цього закону є забезпечення виконання Україною взятих на себе зобов’язань з імплементації рекомендації Ради ОЕСР щодо подальшої боротьби з підкупом іноземних посадовців у міжнародних ділових операціях і запровадження такого механізму притягнення до відповідальності юридичних осіб, який відповідатиме Конвенції ОЕСР про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях.
Обидва закони є важливими для подальшого руху України до членства в ОЕСР.
За матеріалами:
Фінансовий Клуб України
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