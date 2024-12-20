Україна підписала угоди на отримання $2 мільярдів від Світового банку — Finance.ua

Україна підписала угоди на отримання $2 мільярдів від Світового банку Сьогодні 15:30 — Казна та Політика

Україна підписала угоди на отримання $2 мільярдів від Світового банку

Міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом підписали фінансові Угоди в межах програми Банку Позики на підтримку політики розвитку «Основи зростання» (Growth Foundations Development Policy Loan — DPL). Загальний обсяг підписаних угод — $2 млрд.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зокрема, укладено грантову Угоду обсягом $1 млрд від Сполучених Штатів Америки. Це перший транш з фонду Світового банку. Фінансування здійснюється за рахунок внеску США у межах ініціативи країн G7 ERA Mechanism обсягом $50 млрд. Нагадаємо, що внесок США очікується в розмірі 20 млрд доларів США.

Також підписано угоду про позику на суму $1,05 млрд, під гарантії на $567 млн та $483 млн Уряду Японії та Великобританії відповідно.

«Сполучені Штати, Японія та Велика Британія — важливі стратегічні партнери України, за підтримки яких від початку повномасштабного вторгнення започатковано та успішно реалізовано ряд ефективних ініціатив. Завдяки проєкту DPL ми маємо змогу не тільки залучити необхідні ресурси на підтримку держбюджету, а й стимулювати відновлення та розвиток економіки. Україна виконала всі необхідні заходи для впровадження реформ на її шляху до сталого економічного зростання та євроінтеграції», — зазначив Марченко.

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Ключові реформи стосувались зміцнення основ економічної політики, спрямованої на забезпечення сталого зростання. Зокрема, реформи, пов’язані з залізничною інфраструктурою, митною та податковою політикою, боротьбою з корупцією, державними підприємствами та розвитком приватного сектору.

Очікується, що кошти надійдуть до Держбюджету України вже найближчими днями.

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