Зеленський підписав закон про криміналізацію контрабанди — Finance.ua

Зеленський підписав закон про криміналізацію контрабанди
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про криміналізацію контрабанди.
Про це йдеться на сайті Ради.
Закон, зокрема, передбачає з 1 липня 2024 року кримінальну відповідальність за товарну контрабанду вартістю:
- від 7,57 до 15,14 млн грн у вигляді штрафу від 170 до 425 тис. грн;
- понад 15,14 млн грн — відповідальність від штрафу в 850 тис. грн до позбавлення волі на 11 років з конфіскацією майна.
Крім того, для підакцизних товарів вартістю від 1,136 до 2,271 млн грн діятиме санкція від 340 тис. грн штрафу до 6 років позбавлення волі, а вартістю понад 2,271 млн грн — від 1,275 млн грн штрафу до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.
Нагадаємо, 9 грудня 2023 року, ВР прийняла редакцію з правками, на яких наполягав бізнес. Йдеться про таке:
- пороги для товарної контрабанди піднімуть у 5 разів;
- пороги для підакцизних товарів збільшать удвічі;
- набуття чинності відкладається до середини 2024-го року, коли має відбутися перезавантаження БЕБ;
- зазначення умисної форми вини, виключно за наявності якої може відбуватися кваліфікація дій як злочину;
- суттєво обмежені можливі випадки притягнення до відповідальності за «контрабандними» статтями за подання документів із неправдивими відомостями.
Як наголосив нардеп Ярослав Железняк, прийняття відповідного законопроєкту є вимогою макрофіну від ЄС на 1,5 млрд євро цього року.
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