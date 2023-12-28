Зеленський підписав закон про криміналізацію контрабанди — Finance.ua

Зеленський підписав закон про криміналізацію контрабанди Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

Зеленський підписав закон про криміналізацію контрабанди

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про криміналізацію контрабанди.

Про це йдеться на сайті Ради.

Закон, зокрема, передбачає з 1 липня 2024 року кримінальну відповідальність за товарну контрабанду вартістю:

від 7,57 до 15,14 млн грн у вигляді штрафу від 170 до 425 тис. грн;

понад 15,14 млн грн — відповідальність від штрафу в 850 тис. грн до позбавлення волі на 11 років з конфіскацією майна.

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Крім того, для підакцизних товарів вартістю від 1,136 до 2,271 млн грн діятиме санкція від 340 тис. грн штрафу до 6 років позбавлення волі, а вартістю понад 2,271 млн грн — від 1,275 млн грн штрафу до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 9 грудня 2023 року, ВР прийняла редакцію з правками, на яких наполягав бізнес. Йдеться про таке:

пороги для товарної контрабанди піднімуть у 5 разів;

пороги для підакцизних товарів збільшать удвічі;

набуття чинності відкладається до середини 2024-го року, коли має відбутися перезавантаження БЕБ;

зазначення умисної форми вини, виключно за наявності якої може відбуватися кваліфікація дій як злочину;

суттєво обмежені можливі випадки притягнення до відповідальності за «контрабандними» статтями за подання документів із неправдивими відомостями.

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Як наголосив нардеп Ярослав Железняк, прийняття відповідного законопроєкту є вимогою макрофіну від ЄС на 1,5 млрд євро цього року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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