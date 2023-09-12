Зеленський наклав вето на законопроєкт про е-декларування — Finance.ua

Зеленський наклав вето на законопроєкт про е-декларування Сьогодні 10:45 — Казна та Політика

Зеленський наклав вето на законопроєкт про е-декларування

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон про відновлення електронного декларування під час воєнного стану. Документ було направлено на підпис Президенту Володимиру Зеленському.

Президент України Володимир Зеленський 12 вересня наклав вето на законопроєкт про е-декларування. Документ залишає реєстри закритими ще на рік.

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«Вранці надійшов із Верховної Ради України закон, який зберігав обмеження щодо електронного декларування. Обмеження неприйнятні. Декларації мають бути відкритими. Одразу. Не через рік. Уже зараз реєстр треба відкривати. Власне, із цією головною правкою закон має бути проголосований. Бажано швидко», — заявив глава держави.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила відповідний законодавчий акт 5 вересня. В ухваленій редакції документа є норма, яка передбачає залишити реєстр декларацій закритим ще на один рік з можливістю для декларантів добровільно подати в Національне агентство з питань запобігання корупції заяву щодо персонального відкриття декларації упродовж року.

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Ця норма викликала суспільне невдоволення. Петиція до Президента Володимира Зеленського із закликом накласти вето на ухвалений закон про відновлення е-декларування та повернути його до парламенту з вимогою відкрити реєстр майнових декларацій чиновників набрала необхідну для розгляду кількість підписів у рекордно короткий термін. Нині петицію підписали 83 854 громадянина за необхідних 25 000.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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