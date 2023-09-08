Європарламентарі закликали Зеленського ветувати закон про е-декларування — Finance.ua

Європарламентарі закликали Зеленського ветувати закон про е-декларування Сьогодні 10:29 — Казна та Політика

Європарламентарі закликали Зеленського ветувати закон про е-декларування

Депутати Європарламенту закликали президента України Володимира Зеленського повернути до Ради законопроєкт про відновлення обов’язкового електронного декларування.

Про це повідомив депутат Європарламенту Міхаель Ґалер у соцмережі Х

Європарламентарі закликали Зеленського повернути законопроєкт № 9534 до Верховної Ради з вимогою відкрити реєстр, а законопроєкт № 9587-д про притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, ветувати в цілому.

У тексті заяви йдеться, що депутати підтримують відновлення електронного декларування майна в Україні і стурбовані закриттям реєстру від громадськості ще на рік.

«Закриття реєстру від громадськості не зміцнить довіру українців та міжнародних партнерів, матиме значний негативний вплив на антикорупційні зусилля та позбавить одного з ключових інструментів громадського контролю за державними службовцями, водночас підриваючи довіру до реформ», — сказано в повідомленні.

В Європарламенті також додали, що готові продовжувати співпрацю з ВР на всіх рівнях, включно зі співпрацею для досягнення надійних антикорупційних реформ.

Довідка Finance.ua:

5 вересня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 9534 про відновлення електронного декларування для чиновників, але реєстр відкриють лише через рік;

президент Володимир Зеленський повідомив, що прийме рішення щодо ухваленого Верховною Радою закону про електронне декларування після консультацій із віцепрем'єркою з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.

Українська правда За матеріалами:

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