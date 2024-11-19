Зеленський доручив запровадити податкові пільги для деяких областей — Finance.ua

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Зеленський доручив запровадити податкові пільги для деяких областей

Казна та Політика
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Зеленський доручив запровадити податкові пільги для деяких областей
Зеленський доручив запровадити податкові пільги для деяких областей
Для підприємців та бізнесу громад, що межують із рф, будуть розроблені спеціальні податкові умови в межах Плану стійкості України. Таким чином влада хоче підтримати громади, які перебувають під постійним російським терором.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час представлення Плану у Верховній Раді 19 листопада.
Більш спроможні «тилові громади» повинні підтримувати ті, що знаходяться під постійним обстрілом ворога, наголосив Зеленський. Як приклад він навів Харків, де були впроваджені спеціальні заходи для забезпечення функціонування міста в умовах російських атак.
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«Я доручаю розробити аналогічні умови для інших прикордонних міст — Сум, Чернігова, для міст на сході України. Ми не забудемо і про громади на тимчасово окупованих територіях», — зазначив Зеленський.
Спеціальні рішення будуть розроблені для громад, які прийняли найбільше переселенців, щоб полегшити їх інтеграцію.
Верховна Рада може звільняти від податків, вносячи зміни до Податкового кодексу України, а ставки місцевих податків визначають органи місцевої влади.
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Ініціатива з податковими пільгами не нова. У квітні премʼєр Денис Шмигаль анонсував звільнення бізнесу Харкова від місцевих податків через постійні обстріли міста росіянами та знищення інфраструктури.
30 квітня Харківська міськрада ухвалила рішення про пільги для юридичних осіб та ФОПів на землю та нерухомість. Це призведе до втрати близько 1 млрд грн бюджету. Зокрема, з 1 квітня по 30 червня 2024 року скасовано податки на орендну плату за землю та нерухоме майно, а ФОПів четвертої групи звільнили від усіх податків.
За матеріалами:
Forbes.ua
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