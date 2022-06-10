"Зелена" енергетика, IT і агро. Зеленський назвав пріоритетні галузі для інвестицій — Finance.ua

"Зелена" енергетика, IT і агро. Зеленський назвав пріоритетні галузі для інвестицій

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"Зелена" енергетика, IT і агро. Зеленський назвав пріоритетні галузі для інвестицій

Президент Володимир Зеленський закликав інвесторів розвивати проекти в Україні, назвавши «зелену» енергетику, сектор IT, агропромисловість і локалізацію виробництва як пріоритетні напрямки.

Про це заявив президент під час Dragon Capital’s Ukraine Virtual Investor Conference.

«Запропонував розглянути довгостроковий горизонт співпраці з Україною. Які конкретно це можливості? Я назву пʼять: Європа, IT, агро, „зелена“ енергетика та локалізація виробництва. Все це — пріоритети для мене, а отже, це може стати пріоритетами і для вас», — зазначив Зеленський.

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Він також зазначив, що ці проекти можна реалізовувати уже зараз.

«Ніде у світі не знайти усіх цих економічних чинників одночасно. Вони є тільки в Україні, і долучатися до роботи з ними можна вже зараз», — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, за останні 5 років Україна залучила близько 10 млрд євро інвестицій в відновлювану енергетику.

Доля IT-послуг в структурі експорту збільшилась майже вдвічі, а експортна виручка від поставок агропродукції зрівнялася з основою української економіки — гірничо-металургійним комплексом.

Довідка Finance.ua:

український уряд пропонує країнам-партнерам надавали держгарантії своїм компаніям під інвестиції в Україну;

Європейський Союз разом із міжнародними фінансовими інституціями та глобальними партнерами має підтримати всі етапи повоєнного відновлення України, щоб забезпечити її сталий розвиток, продовження реформ та майбутнє членство в Європейському Союзі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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