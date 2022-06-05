В Україні іноземним інвесторам можуть запропонувати послугу з «воєнного» страхування — Finance.ua
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В Україні іноземним інвесторам можуть запропонувати послугу з «воєнного» страхування

Вчора 16:13Казна та Політика
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В Україні іноземним інвесторам можуть запропонувати послугу з «воєнного» страхуванняВ Україні іноземним інвесторам можуть запропонувати послугу з «воєнного» страхування, freepik.com
Для іноземних інвесторів, які продовжують інвестувати в українську економіку, можуть запропонувати послугу із страхування так званих воєнних ризиків.
Про це в ефірі загальнонаціонального марафону повідомив радник Президента України з економічних питань Олег Устенко.
«Інвестор зазвичай стикається з різними економічними ризиками в будь-якій країні. Але в Україні ситуація наразі специфічна — через агресію з боку росії ми маємо ще і воєнні ризики. Щоб не просто зменшити, а навіть прибрати такі ризики з портфеля інвестора, обговорюється можливість введення такого виду страхування з боку наших союзників по відношенню до всіх тих, хто вкладає кошти в нашу економіку», — сказав Устенко.
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Що стосується поствоєнного відновлення економіки України, то, за словами радника Президента, для більшості іноземних інвесторів присутність у нашій країні вже навіть не є питанням для обговорення.
«Загалом для більшості інвесторів, з якими ми наразі обговорюємо поствоєнне відновлення України, перебування в Україні — це a must. Вони просто повинні бути тут, вони не можуть дозволити собі не бути в Україні. Наше завдання — підтримати та зберегти цей інтерес до української економіки протягом тривалого часу. А це можливо єдиним способом в подальшому — створювати можливості для розвитку бізнесу», — наголосив Устенко.
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Як повідомлялося, під час Всесвітнього економічного форуму українська делегація закликала інвесторів вкладати кошти у відбудову України. Для втілення ініціатив приватного сектору планується запустити об’єднану інвестиційну платформу з переліком інвестиційних проєктів. Також повідомлялося, що Кабінет Міністрів працюватиме з країнами-партнерами України над тим, аби вони видавали своїм компаніям державні гарантії на залучення коштів для інвестицій в Україну в рамках державно-приватного партнерства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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