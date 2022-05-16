Як інвестору зберегти вкладені гроші у новій реальності — поради експерта — Finance.ua

Як інвестору зберегти вкладені гроші у новій реальності — поради експерта

Вчора 17:07 — Особисті фінанси

Як інвестору зберегти вкладені гроші у новій реальності — поради експерта

Купити запис конференції можна за посиланням. Усім сучасним людям поталанило жити у новій реальності — в епоху змін. Те ж саме стосується і фінансів та інвестицій. Про те, що відбувається на фондовому ринку, та що може зробити інвестор, аби пройти фінансовий шторм, розповів інвестиційний консультант, управитель активами 1st Family Office Василь Матій під час конференції «Мої фінанси під час війни. День 2 — Інвестиційний контрнаступ».

Для того, щоб сповна розуміти картину того, що зараз відбувається на фінансових ринках, варто, перш за все, зрозуміти причини усіх цих подій, каже експерт.

«Яким чином ми опинилися там, де ми є? За точку відліку я б взяв пандемію коронавірусу: вірус призвів до карантину і виробництва зупинилися. Для того, щоб подолати перспективу фінансової кризи, банки всього світу були змушені збільшити грошову масу — це призвело до інфляції. Тому центральні банки, наприклад американський центробанк ФРС, працюють над тим, щоб стабілізувати ситуацію з інфляцією і забезпечити макроекономічну стабільність. Вони це роблять шляхом збільшення ключової ставки», — розповів фінансист.

Як зазначає експерт, ключова (облікова) ставка змінює вартість грошей в економіці, зокрема для банків. Своєю чергою, якщо для банків дорожчає вартість коштів, які вони залучають, то дорожчають і кредити, що напряму впливає на прибутки бізнесу. А для багатьох сучасних технологічних компаній саме майбутні прибутки є основою їхньої оцінки. Таким чином здійснюється переоцінка вартості компаній.

Що ж варто робити інвестору, аби максимально гладко пройти фінансовий шторм?

Порада 1. Встановіть реалістичні очікування

Багато інвесторів, які прийшли на ринок у 2020-2021 році, вважають, що тут можна заробляти 20-30% щороку. Але реалії такі, що середня дохідність фондового ринку за останнє століття становить 10,5%.

«Так, в останні роки були більш успішними для ринку і приносили більшу дохідність, однак перше півріччя 2022 обіцяє бути одним із найскладніших і найгірших за дохідністю за останні десятиліття», — наголосив Матій.

За його словами, у довгостроковій перспективі ринок все одно вийде на свою раціональну довгострокову дохідність у районі 10,5%. Тож чим більше інвестор розраховує на ці показники, тим менше у нього невиправданих очікувань.

Порада 2. Купуйте якісні активи та тримайте їх

«Звучить просто, а насправді — дуже важко. Тому що для того, аби відібрати справді якісний актив, потрібно розбиратися як в макроекономіці, так і в галузі, де функціонує конкретна компанія, яку ви хочете придбати у свій інвестпортфель. Потрібно також вміти вивчати фінансову звітність компанії, щоб розуміти, у якому вона стані та які її перспективи», — розповів інвестор.

Порада 3. «Купуйте копицю сіна, а не голку»

Суть вислову полягає у тому, щоб замість придбання певної компанії, можна через індексні фонди купити цілий зріз економіки, наприклад США чи іншого регіону. Таким чином інвестор може цілком претендувати на дохідність 10,5%.

Такий крок убереже від більшої волатильності та дозволить мовно «бути у безпеці».

Порада 4. Час на вашій стороні

За словами фінансового радника, час є великим союзником при інвестуванні. Тому що навіть при дохідності 10,5% річних через 7-8 років капітал подвоюється.

«Це легко підрахувати. Серед інвесторів є умовне „Правило 72“: коли ви знаєте дохідність вашого активу, ви можете 72 поділити на відсоткову ставку дохідності інвестиції та отримати кількість років, за яку ваш актив подвоїться», — зазначив Матій.

У що вкладати гроші?

Як показує дослідження, переважна більшість капіталу заможних людей зберігається у цінних паперах — понад 50%. Так відбувається, тому що цей вид інвестицій є найбільш ліквідним та гнучким.

«Коли ви вимушені покидати свою домівку і переїжджати в інший регіон, ви берете з собою лише все найцінніше. І ваші інвестиційні активи, пов’язані з автомобілями, бізнесами та нерухомістю, є важкотранспортабельними. Але коли у вас є портфель цінних паперів на закордонних фондових ринках, то ви завжди можете його забрати з собою у застосунку на мобільному телефоні», — радить Матій.

У що інвестують найбагатші:

акції — 32%;

облігації — 18%;

прямі інвестиції — 18%;

нерухомість — 13%;

готівка — 10%;

хедж-фонди — 6%;

золото та цінні метали — 2%;

предмети мистецтва та антикваріат — 1%;

продовольчі товари — 1%.

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