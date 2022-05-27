Шмигаль запропонував країнам надавати держгарантії своїм компаніям під інвестиції в Україну — Finance.ua
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Шмигаль запропонував країнам надавати держгарантії своїм компаніям під інвестиції в Україну

Вчора 09:18Казна та Політика
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Шмигаль запропонував країнам надавати держгарантії своїм компаніям під інвестиції в УкраїнуШмигаль запропонував країнам надавати держгарантії своїм компаніям під інвестиції в Україну
Український уряд пропонує країнам-партнерам надавали держгарантії своїм компаніям під інвестиції в Україну.
Про це розказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.
Україна впевнена у своїй перемозі, тому вже зараз ми розробляємо план відновлення нашої країни, який передбачає не просто відбудову зруйнованого — ми хочемо побудувати нову європейську Україну з новими прозорими правилами та імплементацією найкращих світових практик. Цифрову країну, зручну для людей та бізнесу — безпечну та економічно сильну.
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Цей план базується на чотирьох основних засадах:
  • Перше — політична та економічна інтеграція з Євросоюзом.
  • Друге — бізнес-клімат, який будуватиме Україна, буде засновуватися на засадах дерегуляції, лібералізації та диджиталізації.
  • Третій пункт — державно-приватне партнерство, передусім у сферах інфраструктури та енергетики: держава планує «вкладати в збільшення видобутку газу, розвитку зеленої генерації та воєнно-промислового комплексу».
  • Четверте — каталізатори для масштабного розвитку економіки: глибинна переробка в агропромисловості та металургії.
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«Ми потребуємо допомоги світу: коштів, інвестицій, ідей та, зрештою, віру в нашу державу. Наш уряд усвідомлює, що якими б не були вклади через Фонд відновлення, неможливо створити нову економічну модель без приватного капіталу та іноземних інвестицій. Тому ми будемо працювати з партнерами України над тим, аби вони видавали своїм компаніям державні гарантії на залучення коштів для інвестицій в Україну. Такі гарантії дозволять інвестувати в реалізацію значних проєктів державно-приватного партнерства в Україні», — заявив Шмигаль.
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Раніше під час свого виступу в Давосі президент Зеленський запропонував світу створити такий прецедент відновлення країни після війни, який продемонструє усім, що війна не дає бажаного результату: «Я запрошую вас взяти участь у цій відбудові: обсяг робіт — колосальний, більше, ніж пів трильйона збитків, десятки тисяч об’єктів зруйновані».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Mind
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