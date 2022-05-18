Відновлення України буде завданням цілого покоління — ЄС — Finance.ua

Відновлення України буде завданням цілого покоління — ЄС

Вчора 19:45 — Казна та Політика

Відновлення України буде завданням цілого покоління — ЄС

Післявоєнним відновленням України буде займатися ціле покоління, вважає єврокомісар з економічних питань Паоло Джентілоні.

Про це пише Die Welt.

«Ми розробили концепцію відновлення України. Ми надамо країнам-учасницям ЄС юридичну конструкцію для реконструкції та зробимо пропозиції щодо того, як мають бути розставлені пріоритети та як має координуватися робота. Відновлення України буде завданням цілого покоління. Разом з урядом у Києві ми зробили початкову оцінку того, наскільки масштабною та дорогою може бути реконструкція. Але ми нікуди не поспішаємо», — сказав він.

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При цьому конкретних цифр щодо відновлення України поки що немає.

«Але це важливий сигнал, що ми вже розпочинаємо ці обговорення», — сказав політик.

Джентилоні зазначив, що відновлення України має бути добре скоординованим між країнами ЄС.

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«Єврокомісія та уряд України мають спільно спрямовувати зусилля країн ЄС. Відновлення України йтиме паралельно зі вступом до ЄС. Координація також необхідна у всьому світі. Ми ще не вирішили, як фінансуватиметься реконструкція. Це може стати темою саміту ЄС наприкінці травня», — додав єврокомісар.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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