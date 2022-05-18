Відновлення України буде завданням цілого покоління — ЄС — Finance.ua

Відновлення України буде завданням цілого покоління — ЄС
Післявоєнним відновленням України буде займатися ціле покоління, вважає єврокомісар з економічних питань Паоло Джентілоні.
Про це пише Die Welt.
«Ми розробили концепцію відновлення України. Ми надамо країнам-учасницям ЄС юридичну конструкцію для реконструкції та зробимо пропозиції щодо того, як мають бути розставлені пріоритети та як має координуватися робота. Відновлення України буде завданням цілого покоління. Разом з урядом у Києві ми зробили початкову оцінку того, наскільки масштабною та дорогою може бути реконструкція. Але ми нікуди не поспішаємо», — сказав він.
«Єврокомісія та уряд України мають спільно спрямовувати зусилля країн ЄС. Відновлення України йтиме паралельно зі вступом до ЄС. Координація також необхідна у всьому світі. Ми ще не вирішили, як фінансуватиметься реконструкція. Це може стати темою саміту ЄС наприкінці травня», — додав єврокомісар.