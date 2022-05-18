Уряд повідомив про темпи відновлення інфраструктури країни — Finance.ua

Житомирщина: у квітні Уряд виділив громадам області 100 млн грн на відновлення інфраструктури в районах, що найбільш постраждали від російської агресії. Кошти підуть на ремонт мереж тепла, газу, води, електроенергії, а також на розбирання руйнувань, ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, ліквідацію вибоїн на дорогах та інше.
Харківщина знову зі світлом. Лише за один день вдалось підключити 5400 споживачів центру області, також підключено 506 споживачів у селах Кулиничі та Мала Данилівка. Крім того, відновили електрику в селах Баранівка, Козачок, Чорноглазівка, Коробки для 1667 мешканців. До газу підключено 2500 людей в Дергачах на Харківщині, а також 1030 абонентів у селах Івашки, Олександрівка, Одноробівка, Гур’їв Козачок, Перовське та Лютівка. У Чугуєві полагодили водопровід, щоб люди мали хоча б холодну воду у своїх квартирах. Роботи тривають.У Харкові 16 травня відновив роботу міський транспорт. Маршрути корегуються в залежності від місця ремонтних робіт.