Уряд повідомив про темпи відновлення інфраструктури країни — Finance.ua

Уряд повідомив про темпи відновлення інфраструктури країни

Вчора 09:19 — Казна та Політика

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко розповів про темпи відновлення українських територій, що постраждали (а деякі досі страждають) від російського вторгнення:

Київщина: за добу відновили електрику в 15 населених пунктах.

В Ірпені на 96% відновлено газопостачання, а ще два місяці тому тут були запеклі бої.

Чернігівщина: триває відновлення електромережі, водоканалу, лікарень і дитячих садочків. У Ніжинському районі на дорозі Р-67 влаштовано тимчасовий проїзд замість зруйнованого.

Житомирщина: у квітні Уряд виділив громадам області 100 млн грн на відновлення інфраструктури в районах, що найбільш постраждали від російської агресії. Кошти підуть на ремонт мереж тепла, газу, води, електроенергії, а також на розбирання руйнувань, ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, ліквідацію вибоїн на дорогах та інше.

Харківщина знову зі світлом. Лише за один день вдалось підключити 5400 споживачів центру області, також підключено 506 споживачів у селах Кулиничі та Мала Данилівка. Крім того, відновили електрику в селах Баранівка, Козачок, Чорноглазівка, Коробки для 1667 мешканців. До газу підключено 2500 людей в Дергачах на Харківщині, а також 1030 абонентів у селах Івашки, Олександрівка, Одноробівка, Гур’їв Козачок, Перовське та Лютівка. У Чугуєві полагодили водопровід, щоб люди мали хоча б холодну воду у своїх квартирах. Роботи тривають.У Харкові 16 травня відновив роботу міський транспорт. Маршрути корегуються в залежності від місця ремонтних робіт.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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