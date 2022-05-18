Уряд повідомив про темпи відновлення інфраструктури країни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд повідомив про темпи відновлення інфраструктури країни

Вчора 09:19Казна та Політика
827
Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко розповів про темпи відновлення українських територій, що постраждали (а деякі досі страждають) від російського вторгнення:
Київщина: за добу відновили електрику в 15 населених пунктах.
В Ірпені на 96% відновлено газопостачання, а ще два місяці тому тут були запеклі бої.
Чернігівщина: триває відновлення електромережі, водоканалу, лікарень і дитячих садочків. У Ніжинському районі на дорозі Р-67 влаштовано тимчасовий проїзд замість зруйнованого.

Що робити, якщо ваш будинок розбомбили

Житомирщина: у квітні Уряд виділив громадам області 100 млн грн на відновлення інфраструктури в районах, що найбільш постраждали від російської агресії. Кошти підуть на ремонт мереж тепла, газу, води, електроенергії, а також на розбирання руйнувань, ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, ліквідацію вибоїн на дорогах та інше.
Харківщина знову зі світлом. Лише за один день вдалось підключити 5400 споживачів центру області, також підключено 506 споживачів у селах Кулиничі та Мала Данилівка. Крім того, відновили електрику в селах Баранівка, Козачок, Чорноглазівка, Коробки для 1667 мешканців. До газу підключено 2500 людей в Дергачах на Харківщині, а також 1030 абонентів у селах Івашки, Олександрівка, Одноробівка, Гур’їв Козачок, Перовське та Лютівка. У Чугуєві полагодили водопровід, щоб люди мали хоча б холодну воду у своїх квартирах. Роботи тривають.У Харкові 16 травня відновив роботу міський транспорт. Маршрути корегуються в залежності від місця ремонтних робіт.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Главком
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.