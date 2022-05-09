Влада ЄС запропонувала відновлювати Україну на гроші Банку росії — Finance.ua

Влада ЄС запропонувала відновлювати Україну на гроші Банку росії
Влада ЄС запропонувала відновлювати Україну на гроші Банку росії
Верховний представник з закордонних справ та політики безпеки Євросоюзу Жозеп Боррель вважає, що на відновлення України після російської агресії слід використати гроші самої рф.
Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times.
За словами Борреля, для цього країнам ЄС слід розглянути можливість вилучення арештованих коштів рф.
Сам кремлівський режим повідомив у березні, що санкції проти Банку росії заморозили близько $300 млрд золотовалютних резервів.
«Я був би дуже за (використання цих активів для відновлення України), тому що це дуже логічно», — сказав Боррель.
Така ідея обговорюється вже не перший тиждень, проте досі Брюссель не висував чіткої ініціативи з цього питання.
Яким саме буде механізм вилучення заморожених коштів центрального банку рф, наразі не зрозуміло.
За словами міністра фінансів США Джанет Йеллен, для його реалізації необхідно діяти в координації з союзниками. Крім того, можуть бути потрібні зміни в американському законодавстві.
У свою чергу, глава Білого дому Джо Байден раніше запропонував використовувати для відновлення української економіки заарештовані активи російських мільярдерів.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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