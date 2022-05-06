На відновлення української економіки піде від 5 до 10 років — прогноз — Finance.ua
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На відновлення української економіки піде від 5 до 10 років — прогноз

Вчора 21:02Казна та Політика
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На відновлення української економіки піде від 5 до 10 років — прогнозНа відновлення української економіки піде від 5 до 10 років — прогноз
Війна забрала понад 50% ВВП України та для того, щоб компенсувати ці втрати, економіка має щорічно зростати на 15% протягом 5 років, на 7% — протягом 10 років.
Як повідомила прес-служба Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, про це розповів голова правління організації Ігор Бураковський під час конференції «Після війни», що проходила в польській столиці Варшаві.
«Економічне відновлення — це не подарунок міжнародної спільноти. Це великий інвестиційний проект, в який також повинна зробити свій внесок і сама Україна. Післявоєнна відбудова України потребуватиме колосальних зусиль як від влади, так і від суспільства. Зокрема, громадянське суспільство має сприяти налагодженню регулярного, чесного і відповідального діалогу між громадянами та владою, а також пропонувати ефективні розв’язання відповідних проблем», — цитує Бураковського прес-служба.
Також, за словами експерта, громадянське суспільство має стати драйвером мобілізації відновлювальних зусиль.
«Воно, як виразник різних політичних, соціальних, культурних інтересів різного рівня та активний учасник захисту України, має відігравати вирішальну роль у визначенні того, яке саме відновлення потрібне країні», — підкреслив аналітик.

Довідка Finance.ua:

  • Європейський Союз разом із міжнародними фінансовими інституціями та глобальними партнерами має підтримати всі етапи повоєнного відновлення України, щоб забезпечити її сталий розвиток, продовження реформ та майбутнє членство в Європейському Союзі, заявила заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;
  • прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск платформи зі збору коштів у всьому світі на підтримку України;
  • українці подали 135 тисяч повідомлень про пошкоджене/зруйноване житло. Загальна площа такого житла наразі становить 9,4 мільйона квадратних метрів.

Досвід переможців. Як Велика Британія відновлювала економіку після Другої світової війни

За матеріалами: УНІАН
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