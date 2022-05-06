На відновлення української економіки піде від 5 до 10 років — прогноз — Finance.ua

На відновлення української економіки піде від 5 до 10 років — прогноз

Вчора 21:02 — Казна та Політика

На відновлення української економіки піде від 5 до 10 років — прогноз

Війна забрала понад 50% ВВП України та для того, щоб компенсувати ці втрати, економіка має щорічно зростати на 15% протягом 5 років, на 7% — протягом 10 років.

Як повідомила прес-служба Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, про це розповів голова правління організації Ігор Бураковський під час конференції «Після війни», що проходила в польській столиці Варшаві.

«Економічне відновлення — це не подарунок міжнародної спільноти. Це великий інвестиційний проект, в який також повинна зробити свій внесок і сама Україна. Післявоєнна відбудова України потребуватиме колосальних зусиль як від влади, так і від суспільства. Зокрема, громадянське суспільство має сприяти налагодженню регулярного, чесного і відповідального діалогу між громадянами та владою, а також пропонувати ефективні розв’язання відповідних проблем», — цитує Бураковського прес-служба.

Також, за словами експерта, громадянське суспільство має стати драйвером мобілізації відновлювальних зусиль.

«Воно, як виразник різних політичних, соціальних, культурних інтересів різного рівня та активний учасник захисту України, має відігравати вирішальну роль у визначенні того, яке саме відновлення потрібне країні», — підкреслив аналітик.

Довідка Finance.ua:

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