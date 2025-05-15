Збитки на 730 мільйонів: екскерівникам «Запоріжжяобленерго» оголосили підозри — Finance.ua
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Збитки на 730 мільйонів: екскерівникам «Запоріжжяобленерго» оголосили підозри

Кримінал
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Збитки на 730 мільйонів: екскерівникам «Запоріжжяобленерго» оголосили підозри
Збитки на 730 мільйонів: екскерівникам «Запоріжжяобленерго» оголосили підозри, Фото: esbu.gov.ua
Служба безпеки та Бюро економічної безпеки викрили колишніх гендиректора та комерційного директора ПАТ «Запоріжжяобленерго», які допустили збитки підприємства на 730 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За матеріалами справи, у 2019 році фігуранти уклали договір з промисловим підприємством на постачання електричної енергії на його виробничі потужності.
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Відповідно до укладеної угоди виробник мав отримувати від держкомпанії електроенергію за тарифом 2-го класу, який передбачений для промислових об’єктів, що не мають власної підстанції. У такому випадку значно зростає собівартість «струму» через додаткове використання високовольтних ліній та кабельних систем для його подачі споживачу.
Утім, як з’ясувало розслідування, по факту завод отримував електроенергію за тарифом 1-го класу, що значно зменшує її собівартість. При цьому колишній топменеджмент енергопідприємства не перевірив достовірність походження електроенергії і допустив збитки в особливо великих розмірах.
Висновки незалежної експертизи підтвердили збитки, завдані підприємству на 730 млн грн.
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Також під час розслідування додатково встановлено, що ексочільник енергетичної компанії незаконно збирав конфіденційну інформацію про підлеглих.
За наявними даними, для цього фігурант робив фотознімки персональних даних потерпілих. На підставі зібраних доказів обом експосадовцям повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки).
Крім цього, дії колишнього гендиректора енергокомпанії додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя).
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі.
За матеріалами:
Finance.ua
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