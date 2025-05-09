ДБР оголосило підозру гендиректору «Нижньодністровської ГЕС» через розтрату майже 5 млн грн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ДБР оголосило підозру гендиректору «Нижньодністровської ГЕС» через розтрату майже 5 млн грн

Кримінал
0
ДБР оголосило підозру гендиректору «Нижньодністровської ГЕС» через розтрату майже 5 млн грн
ДБР оголосило підозру гендиректору «Нижньодністровської ГЕС» через розтрату майже 5 млн грн
На Буковині працівники ДБР за матеріалами СБУ викрили злочинну схему, організовану гендиректором «Нижньодністровської ГЕС». Він залучив до схеми керівницю відділу публічних закупівель та інженера.
Станція уклала договори з двома приватними компаніями на виконання ремонтних робіт за завищеними цінами. Тендерна документація була оформлена таким чином, щоб забезпечити перемогу заздалегідь визначених підрядників.
Попри виявлені порушення з боку Держаудитслужби та притягнення керівниці відділу до адмінвідповідальності, підрядні договори не були переглянуті.
За 4 укладеними угодами загальною вартістю майже 16 млн грн комерсанти мали провести роботи з укріплення споруд ГЕС, облаштування стічних систем та зміцнення окремих ділянок інфраструктури.
Згідно з висновком експертів, реальна вартість таких робіт мала бути менша на 4,8 млн грн.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems