ДБР оголосило підозру гендиректору «Нижньодністровської ГЕС» через розтрату майже 5 млн грн — Finance.ua

ДБР оголосило підозру гендиректору «Нижньодністровської ГЕС» через розтрату майже 5 млн грн
На Буковині працівники ДБР за матеріалами СБУ викрили злочинну схему, організовану гендиректором «Нижньодністровської ГЕС». Він залучив до схеми керівницю відділу публічних закупівель та інженера.
Станція уклала договори з двома приватними компаніями на виконання ремонтних робіт за завищеними цінами. Тендерна документація була оформлена таким чином, щоб забезпечити перемогу заздалегідь визначених підрядників.
Попри виявлені порушення з боку Держаудитслужби та притягнення керівниці відділу до адмінвідповідальності, підрядні договори не були переглянуті.
За 4 укладеними угодами загальною вартістю майже 16 млн грн комерсанти мали провести роботи з укріплення споруд ГЕС, облаштування стічних систем та зміцнення окремих ділянок інфраструктури.
Згідно з висновком експертів, реальна вартість таких робіт мала бути менша на 4,8 млн грн.
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