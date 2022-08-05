Збитки інфраструктури Гостомеля оцінили у 9,5 мільярда — Finance.ua
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Збитки інфраструктури Гостомеля оцінили у 9,5 мільярда

Казна та Політика
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Фото: Facebook-спільнота Гостомеля
Фото: Facebook-спільнота Гостомеля
Внаслідок війни місту Гостомель на Київщині російськими військами завдано збитків на 9.5 млрд гривень або майже $343 млн. Ця сума не враховує збитки, завдані під час війни аеропорту «Антонов», який знаходиться у no-fly zone.
Обрахунок збитків інфраструктури Гостомеля проводився KSE Institute.
Оцінка втрат здійснюється на основі даних через оцифрування високоточних знімків з дронів, зібраних в рамках проєкту Rebuildua, який ініціювали SmartFarming та Vkursi Zemli.
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Внаслідок бойових дій у Гостомелі зруйновано майже 40% споруд — 4.5 тис. з 11.8 тис. існуючих будівель. Повного або сильного руйнування завдано 905 обʼєктам.
Найбільших збитків війна завдала промисловості — 5.4 млрд гривень. У Гостомелі зруйновано або пошкоджено 130 господарських споруд, 72 промислові будівлі, 59 обʼєктів будівництва та 57 складів. Постраждали будівлі таких підприємств як «Ветропак Гостомельський Склозавод», НВП «ПІМ», «Екатерра Україна», «Хаус Еко», «Вікна Дизайн».
На другому місці — житловий фонд, збитки якого KSE Institute оцінює у 3.3 млрд гривень. У місті постраждало 1524 приватні будинки, 111 багатоквартирних будинків, 310 таунхаусів загальною площею 963.8 тис. м2.
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Через руйнування обʼєктів соціальної інфраструктури Гостомель втратив 842.7 млн гривень, з яких 482 млн грн — збитки комерційним спорудам, 177.5 млн грн — закладам освіти, 4.8 млн грн — охороні здоровʼя. У Гостомелі з-поміж обʼєктів соціальної інфраструктури зруйновано 4 школи, 2 дитсадки, амбулаторія, приватна клініка, 3 церкви, 17 продуктових магазинів, 9 закладів харчування.
Ще на 68 млн грн постраждала адміністративна інфраструктура міста. Серед пошкоджених обʼєктів — 2 поштових відділення, пожежна частина, 5 урядових та адміністративних будівель, 3 готелі.

Довідка Finance.ua:

  • станом на 1 серпня 2022 року обсяг прямих збитків економіки України від пошкодження та руйнування житлових і нежитлових будівель та інфраструктури (у грошовому еквіваленті) складає $108.3 млрд або 2.9 трлн гривень, а мінімальні потреби у відновленні зруйнованих активів — $185 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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