Кабмін розробив методику оцінки збитків підприємств унаслідок війни — Finance.ua

Кабмін розробив методику оцінки збитків підприємств унаслідок війни Вчора 16:49 — Казна та Політика

Кабмін розробив методику оцінки збитків підприємств унаслідок війни

Міністерство економіки і Фонд державного майна розробили офіційну методику визначення шкоди й обсягів збитків, заподіяних підприємствам унаслідок знищення та пошкодження майна під час війни.

Проект спільного наказу було опубліковано 4 серпня на сайті Мінекономіки для обговорення.

Він набуде чинності після офіційного опублікування.

У сумі збитків враховуватимуть:

реальні збитки (вартість знищеного рухомого і нерухомого майна, транспортних засобів, товарно-матеріальних запасів, єдиних майнових комплексів, культурних цінностей тощо);

втрачену вигоду (розмір прибутку, який міг отримати власник чи користувач майна, якби його не було знищено);

витрати, необхідні для відновлення майна і майнових прав.

Методику застосовуватимуть як для подання заяв на компенсацію, так і для підготовки судових позовів проти росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сільськогосподарський сектор України за час війни зазнав збитків від 4 до 6 млрд доларів. Це збитки від заподіяння шкоди інфраструктурі, такій як обладнання, сховища, інфраструктура судноплавства і переробки, теплиці, польові культури, сільськогосподарські тварини.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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