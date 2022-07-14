Збитки міста Ірпінь від війни складають понад $900 млн — Finance.ua
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Збитки міста Ірпінь від війни складають понад $900 млн

Казна та Політика
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Збитки міста Ірпінь від війни складають понад $900 млн
Збитки міста Ірпінь від війни складають понад $900 млн
В Ірпені пошкоджено майже половину від загальної кількості споруд у місті — 10,5 тисяч будівель, з яких 2501 зазнали повного або сильного руйнування.
Про це свідчить аналітика проєкту Rebuildua, який ініціювали SmartFarming та Вкурсі Агро. KSE Institute провів обрахунок збитків на основі цієї аналітики.
У загальній сумі збитків найбільша частка належить житловому фонду і складає 17.7 млрд гривень, з яких 11.6 млрд гривень — через руйнування багатоквартирних будинків міста.
В Ірпені було зруйновано та пошкоджено 9690 житлових будинків та присадибних будівель і споруд загальною площею 4.1 млн м2. Це 48% від усього житлового фонду Ірпеня.
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На другому місці за обсягом руйнувань — соціальна інфраструктура. Внаслідок війни зруйновано 53% усіх соціальних обʼєктів міста, що призвело до збитків на суму 3.7 млрд гривень, з яких 1.3 млрд грн — завдані закладам освіти та 236 млн грн — медицині. Через бойові дії в Ірпені пошкоджено або зруйновано 54 освітні установи, 26 закладів охорони здоровʼя, 16 культурних та релігійних обʼєктів.
Бойові дії, які велися у місті, спричинили руйнування і значної кількості обʼєктів промислової інфраструктури. Відповідно до звіту RebuildUA та KSE Institute, загалом це 323 пошкоджені або зруйновані промислові забудови та будівництва на 2.9 млрд гривень.
Ще 262.5 млн грн збитків завдані місту через руйнування урядових, адміністративних будівель та відділень поліції й пошти.
Інфографіка: KSE Institute
Інфографіка: KSE Institute
За матеріалами:
Finance.ua
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