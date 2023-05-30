Збитки через війну. В ООН оцінили втрати виробництва й доходів малих фермерів в Україні — Finance.ua

Збитки через війну. В ООН оцінили втрати виробництва й доходів малих фермерів в Україні Сьогодні 09:30 — Фондовий ринок

Збитки через війну. В ООН оцінили втрати виробництва й доходів малих фермерів в Україні

Війна в Україні та її економічні наслідки завдали значної шкоди виробництву та доходам малих фермерів, яка перевищила 3,85 млрд доларів.

Про це йдеться у звіті Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

ФАО за допомогою низки українських організацій провела опитування 1927 малих сільгоспвиробників, які спеціалізуються на рослинництві та тваринництві й мають земельні ділянки площею до 250 гектарів у 23 областях, включаючи підконтрольні Україні окремі райони Донецької, Харківської, Херсонської та Запорізької областей.

Згідно його з результатами, в Україні майже на 80% скоротилася кількість дрібних виробників.

Серед ключових факторів, які призвели до призупинення та/або скорочення фермерських господарств, у ФАО назвали тимчасове припинення діяльності, втрату контролю над сільгоспземлями, смерть власників та продаж землі, спричинений або пов’язаний із ескалацією війни.

За інформацією організації, близько 12% малих сільгосппідприємств повідомили, що частина їхніх земель потенційно забруднена боєприпасами, що не вибухнули. Найбільше постраждали прифронтові області, де цю інформацію підтвердили 32% респондентів.

Майже 90% малих виробників продукції рослинництва повідомили про зниження доходів, причому понад 70% із них зафіксували значне, а 25% - різке зниження. Дрібні виробники продукції тваринництва постраждали меншою мірою, проте понад 60% з них поінформували про зниження доходів (46% назвали зниження значним чи різким).

Більшість опитаних виробників вказали на складність доступу до сільгоспресурсів через високі ціни, брак працівників, брак палива чи електроенергії для забезпечення роботи сільгосптехніки або навіть через відсутність доступу до електроенергії. Крім того, спостерігається обвалення ринків сільгоспресурсів (добрив та насіння), зокрема, у прифронтових областях.

Найбільшими потребами для продовження виробництва, про які повідомили респонденти, є забезпечення добривами, паливом і насінням, доступ до кормів або фуражу, поповнення поголів'я тварин і доступ до ринків збуту.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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