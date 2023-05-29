План посівної в Україні: виконано 90% — Мінагрополітики — Finance.ua
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План посівної в Україні: виконано 90% — Мінагрополітики

Аграрний ринок
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Україна планує завершити посівну кампанію цього року 5−10 червня, гарна погода в травні дала змогу надолужити відставання у квітні.
Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький в ефірі Єдиного телемарафону в суботу.
«Якщо загалом подивитися, то бачимо, що вже на 85%, навіть ближче до 90% план, встановлений у 13 млн га, виконано, тобто буквально на початку червня, 5−10 червня, повністю посівна буде завершена», — сказав він.
Висоцький уточнив, що посів ранніх ярих культур, таких як яра пшениця, ячмінь, горох, овес, уже завершено, а також завершено посів цукрових буряків в обсязі більшому, ніж торік.
«Цукру буде вироблено більш ніж достатньо», — зазначив перший заступник голови Мінагрополітики.
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За його словами, ще триває сівба пізніх культур — соняшнику, сої і також, частково, кукурудзи.
«Цього року частка олійних культур, а саме сої, соняшнику, ріпаку, збільшилася. Пов’язано це, перш за все, з вартісною логістикою, відповідно зміною сівозміни під культури, які мають більшу ціну за одну тонну, за одиницю вирученої продукції», — пояснив Висоцький.
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Він уточнив, що наразі посівна подекуди відстає від середньостатистичного прогнозу до півтора-двох тижнів, але поки що це некритично.
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Перший заступник міністра наголосив, що критичними будуть перші дві декади червня. «Попередньо колеги з Гідрометцентру кажуть, що такі короткочасні, але досить інтенсивні дощі все ж таки мають випадати в цей період… Сподіваємося, що для вегетації росту наступні ці дві декади все-таки пройдуть дощі по всій території України», — сказав Висоцький.

Довідка Finance.ua:

  • як зазначило Мінагрополітики, лідирували у польових роботах із зерновими та зернобобовими на поточному тижні аграрії найпівнічнішої Чернігівщини — 94,5 тис. га, а найбільші посіви ярих зернових у Полтавській області - 626 тис. га;
  • за даними Мінагрополітики, соняшником зайнято 4,616 млн га, що вже на 8,2% перевищує торішній показник, але ще помітно нижче за очікування в 5,641 млн га. Найбільше цією олійною культурою зайнято у Кіровоградській області - 576 тис. га;
  • посівні площі під цукровими буряками, навпаки, перевищили прогноз у 220 тис. га і досягли 240,9 тис. га, що на третину більше торішніх на цю дату і вище навіть 2021 року, коли вони становили 226 тис. га;
  • посіви сої розширилися до 1,636 млн. га і перевищили торішні вже на 42%, і до прогнозу в 1,841 млн. га залишилося небагато. Лідирує Київська область із 188,8 тис. га.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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