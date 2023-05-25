Зернова угода: збитки через простій суден оцінили в $1 млрд — Finance.ua
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Зернова угода: збитки через простій суден оцінили в $1 млрд

Аграрний ринок
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Зернова угода: збитки через простій суден оцінили в $1 млрд
Зернова угода: збитки через простій суден оцінили в $1 млрд
Україна зазнала збитків на суму понад 1 млрд доларів через простій кораблів у чергах зернового коридору.
Такі дані оприлюднив президент Української зернової асоціації (УЗА) Микола Горбачов в ефірі телеканалу Freeдом.
«Це ті гроші, які не отримали українські сільгоспвиробники. Це ті гроші, які трейдери заплатили власникам суден за те, що кораблі стояли дуже довго в черзі», — пояснив він.
За його словами, росія не приймає планів та умов України щодо формування черговості перевірок суден, які стоять у черзі. Це не дає змоги портовим терміналам працювати ритмічно.
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Коментуючи ситуацію із зупинкою роботи морського порту Південний і виключення його з роботи зернового коридору, Горбачов зазначив, що це стало «черговою перемогою рф у торгах», що відбуваються у Стамбулі з питань відновлення експорту української сільгосппродукції морем. Він висловив сподівання, що вихід із ситуації буде знайдено.
«росія маніпулює будь-якими даними. Вона намагається внести будь-яку турбулентність (у переговори. — Ред.), щоб усе було непрогнозовано. Порт Південний — один із найефективніших із відвантаження зерна. Відповідно, він найбільше був завантажений», — пояснив він і додав, що наразі питання з експортом української сільгосппродукції з цього порту не вирішено.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
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