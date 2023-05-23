рф перешкоджає відновленню повноцінної роботи "зернової угоди" — Finance.ua

рф перешкоджає відновленню повноцінної роботи "зернової угоди" Сьогодні 17:40 — Аграрний ринок

рф перешкоджає відновленню повноцінної роботи "зернової угоди"

Робота «зернового коридору» продовжена , але поки повноцінно він ще не запрацював. За 6 днів (з моменту погодження повернення роботи «зернового коридору») інспекцію на вхід пройшло лише 11 суден, що є дуже низьким показником, враховуючи значну чергу суден на вхід.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

Зазначається, що з 15 по 21 травня 2023 року через морські порти Одеської області було експортовано 118,3 тис. т агропродукції, що на 78% менше відвантажень цим каналом, ніж тиждень тому.

Кількість кораблів, що були завантажені за цей тиждень, становила лише 4 одиниці, що на 9 суден менше попереднього тижня.

«Ці судна завантажені, але вони ще не пройшли необхідну інспекцію для продовження руху далі до клієнтів та очікують її. Це найнижчий показник цього року», — зауважують в УКАБ.

Там додають, що найбільші обсяги експорту протягом 42-го тижня роботи «зернового коридору» становили:

кукурудза (78% експорту за цей період);

макуха соняшникова (17%);

пшениця (6%).

Українська агропродукція попрямувала в країни Азії (Саудівська Аравія, Туреччина), Африки (Марокко) та Європи (Італія).

В УКАБ зауважують, що всього з початку роботи «зернового коридору» з 1 серпня 2022 року по 21 травня 2023 року вдалося експортувати 30,3 млн т продукції АПК.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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