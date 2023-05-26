Уряд України надав фінансові гарантії для суден "зернового коридору" — Finance.ua
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Уряд України надав фінансові гарантії для суден "зернового коридору"

Аграрний ринок
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Уряд України надав фінансові гарантії для суден "зернового коридору"
Уряд України надав фінансові гарантії для суден "зернового коридору"
Кабінет Міністрів України затвердив Порядок надання гарантій компенсації шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії російської федерації проти України та воєнних дій на території України.
Про це повідомляє представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук у Telegram.
Гарантії надаватимуться фрахтувальникам, операторам та/або власникам морських суден та суден внутрішнього плавання, що ходять під прапором України та під прапорами іноземних держав.
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Зокрема, вони зможуть отримати компенсації у разі заподіяння шкоди під час перебування таких суден у територіальних водах України, коли такі судна для здійснення вантажних перевезень прямують до/з відкритих морських портів України.

Зернова угода

Нагадаємо, з липня 2022 року діє так званий «зерновий коридор», який відкрив для судноплавства три порти Великої Одеси. За цей час з України було вивезено більше 30 млн тонн продовольства.
«Зернова угода» між Україною, Туреччиною, ООН та росією 18 травня була продовжена ще на два місяці.
Страховики судів заявили, що з 1 січня 2023 року скасовують покриття військових ризиків у росії, Україні та білорусі після виходу перестраховиків з регіону через серйозні збитки.
Водночас програма страхування, яка забезпечує покриття вантажів через український експортний коридор зерна, у 2023 році діє без підвищення ставок, оскільки продукт був створений таким чином, що страховики, які беруть участь у програмі, поділяють ризик без необхідності перестрахування.
За матеріалами:
РБК-Україна
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