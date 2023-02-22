Збільшення штрафів за порушення ПДР: чи готові до нього українці — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Збільшення штрафів за порушення ПДР: чи готові до нього українці

Особисті фінанси
131
Збільшення штрафів за порушення ПДР: чи готові до нього українці
Збільшення штрафів за порушення ПДР: чи готові до нього українці
Лише 8% українців є бездоганними водіями автомобілів та вкрай рідко порушують Правила дорожнього руху, тому самі громадяни вважають, що влада мусить посили покарання за порушення ПДР.
Такими є результати свіжого соціологічного опитування, проведеного компанією Active Group.
На запитання «Чи часто водії порушують правила дорожнього руху в Україні?» вони відповіли так:
  • дуже часто — 43,5%;
  • час від часу — 44,3%;
  • дуже рідко — 6,3%;
  • практично ніколи — 1,8%;
  • важко відповісти — 4,2%.
У водіїв також запитали, чи потрібно збільшувати покарання (розмір штрафів) за порушення ПДР. Більшість відповіла дуже самокритично:
  • потрібно значно збільшувати — 37,8% опитаних;
  • потрібно трохи збільшувати — 19,9%;
  • потрібно залишити як є — 24,7%;
  • потрібно зменшувати — 7,1%;
  • вагалися з відповіддю 10,4%.

Довідка Finance.ua:

  • штрафи — поширена ситуація, якщо потрібно багато їздити на авто. Сьогодні можна за допомогою смартфона або ноутбука дізнатися, чи є листи щастя, які оформлені правоохоронними органами. Тут розповіли, як дізнатися про свої штрафи;
  • нагдаємо, в Україні було змінено процедуру перевірки водіїв на перебування за кермом у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння;
  • у мотосвіті гуляє міф, що документи на мопед чи скутер не потрібні, якщо ви не будете виїжджати на трасу. Проте обидва види транспорту — повноцінні учасники дорожнього руху. Тож права потрібні, як і реєстрація транспортного засобу. Oсь тут розповіли про винятки з правила й нюанси.
До речі, власники авто тепер можуть не турбуватися, що не вистачить бензину в дорозі або проб’ють колесо у полі, адже Finance.ua запустив продаж карток технічної допомоги-Assistance. Евакуація авто до СТО, аварійне відкриття дверей, заміна колеса — ці та інші послуги будуть доступними для вас 24/7 — без вихідних та протягом усього року.

Замовити підтримку Finance.ua Assistance

За матеріалами:
Телеграф
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.