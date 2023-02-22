Збільшення штрафів за порушення ПДР: чи готові до нього українці — Finance.ua

Збільшення штрафів за порушення ПДР: чи готові до нього українці
Лише 8% українців є бездоганними водіями автомобілів та вкрай рідко порушують Правила дорожнього руху, тому самі громадяни вважають, що влада мусить посили покарання за порушення ПДР.
Такими є результати свіжого соціологічного опитування, проведеного компанією Active Group.
На запитання «Чи часто водії порушують правила дорожнього руху в Україні?» вони відповіли так:
- дуже часто — 43,5%;
- час від часу — 44,3%;
- дуже рідко — 6,3%;
- практично ніколи — 1,8%;
- важко відповісти — 4,2%.
У водіїв також запитали, чи потрібно збільшувати покарання (розмір штрафів) за порушення ПДР. Більшість відповіла дуже самокритично:
- потрібно значно збільшувати — 37,8% опитаних;
- потрібно трохи збільшувати — 19,9%;
- потрібно залишити як є — 24,7%;
- потрібно зменшувати — 7,1%;
- вагалися з відповіддю 10,4%.
Довідка Finance.ua:
- штрафи — поширена ситуація, якщо потрібно багато їздити на авто. Сьогодні можна за допомогою смартфона або ноутбука дізнатися, чи є листи щастя, які оформлені правоохоронними органами. Тут розповіли, як дізнатися про свої штрафи;
- нагдаємо, в Україні було змінено процедуру перевірки водіїв на перебування за кермом у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння;
- у мотосвіті гуляє міф, що документи на мопед чи скутер не потрібні, якщо ви не будете виїжджати на трасу. Проте обидва види транспорту — повноцінні учасники дорожнього руху. Тож права потрібні, як і реєстрація транспортного засобу. Oсь тут розповіли про винятки з правила й нюанси.
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