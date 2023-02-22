Збільшення штрафів за порушення ПДР: чи готові до нього українці — Finance.ua

Збільшення штрафів за порушення ПДР: чи готові до нього українці Сьогодні 09:18 — Особисті фінанси

Збільшення штрафів за порушення ПДР: чи готові до нього українці

Лише 8% українців є бездоганними водіями автомобілів та вкрай рідко порушують Правила дорожнього руху, тому самі громадяни вважають, що влада мусить посили покарання за порушення ПДР.

Такими є результати свіжого соціологічного опитування, проведеного компанією Active Group

На запитання «Чи часто водії порушують правила дорожнього руху в Україні?» вони відповіли так:

дуже часто — 43,5%;

час від часу — 44,3%;

дуже рідко — 6,3%;

практично ніколи — 1,8%;

важко відповісти — 4,2%.

У водіїв також запитали, чи потрібно збільшувати покарання (розмір штрафів) за порушення ПДР. Більшість відповіла дуже самокритично:

потрібно значно збільшувати — 37,8% опитаних;

потрібно трохи збільшувати — 19,9%;

потрібно залишити як є — 24,7%;

потрібно зменшувати — 7,1%;

вагалися з відповіддю 10,4%.

Довідка Finance.ua:

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