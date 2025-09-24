Заява, яку має подати кожен ФОП: як уберегтися від неприємних сюрпризів від податкової Сьогодні 09:16 — Особисті фінанси

Кожен підприємець в Україні має подати спеціальну заяву про бажання отримувати документи від податкової через електронний кабінет (форма F13−91−602). Якщо цього не зробити — можна залишитися без важливих повідомлень, що призведе до штрафів, проблем із податківцями та навіть втрати єдиного податку.

Про це розповів податковий консультант Михайло Смокович.

За чинними правилами, якщо податкова служба надсилає підприємцю листа або повідомлення, це робиться через «Укрпошту».

Проблема в тому, що такі відправлення нерідко губляться або затримуються. При цьому податкова вважає лист отриманим, навіть якщо підприємець його фактично не бачив.

У результаті виникають ситуації, коли ФОП пропускає важливе повідомлення — наприклад, податкове повідомлення-рішення чи запит на інформацію. Через це підприємці часто дізнаються про штрафи або навіть про виключення зі спрощеної системи вже постфактум, коли щось змінити складніше.

Що дає подача заяви

Заява про отримання документів через електронний кабінет дозволяє перевести всю офіційну комунікацію з податковою в цифровий формат. В такому випадку:

усі документи гарантовано надходять до кабінету платника податків;

дублікати повідомлень ви отримаєте на вказану вами електронну адресу;

є час, щоб відреагувати: написати заперечення, зателефонувати в податкову чи просто знати, що відбувається із вашим ФОП.

Як подати заяву крок за кроком

увійдіть до електронного кабінету платника податків;

перейдіть у розділ «Введення звітності» й оберіть поточний рік та місяць;

натисніть «Створити», оберіть категорію «Запити»;

у списку знайдіть форму F13−91−602 — це і є заява про бажання отримувати документи через електронний кабінет;

вкажіть свою електронну адресу;

натисніть «Перевірити» → «Зберегти» → «Підписати» (за допомогою вашого електронного ключа);

надішліть заяву та переконайтеся, що вона відображається зеленим у розділі «Введені звітності», це означатиме, що податкова її прийняла.

Усі документи від податкової будуть доступні у вашому кабінеті в розділі «Вхідні документи». Крім того, вони надходитимуть на вашу пошту, вказану в заяві.

Додатково можна встановити мобільний застосунок «Моя податкова» (доступний у App Store та Google Play). Він надсилає push-сповіщення, щойно у вашому кабінеті з’являється новий документ. Хоча застосунок не надто зручний, для оперативного інформування він цілком підходить.

уряд вніс до Верховної Ради проєкт Державного бюджету України на 2026 рік, який зокрема передбачає підвищення мінімалки та прожиткового мінімуму — відповідно збільшиться й податкове навантаження на ФОП, яке залежить від цих показників. Які суми єдиного податку, військового збору та ЄСВ доведеться сплачувати ФОП у 2026 році — читайте тут;

