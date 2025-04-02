Затягує переговори: Трамп погрожує путіну жорсткими санкціями проти «тіньового флоту» рф — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Затягує переговори: Трамп погрожує путіну жорсткими санкціями проти «тіньового флоту» рф

Енергетика
40
Затягує переговори: Трамп погрожує путіну жорсткими санкціями проти «тіньового флоту» рф
Затягує переговори: Трамп погрожує путіну жорсткими санкціями проти «тіньового флоту» рф
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що розчарований діями російського диктатора володимира путіна та вважає, що той затягує час стосовно перемовин про повне припинення вогню в Україні.
Про це повідомила кореспондентка Fox News Жакі Генріх із посиланням на джерело.
За словами співрозмовника журналістки, Трамп вважає, що рф «повільно веде переговори про всеосяжне припинення вогню».
Читайте також
Повідомляється, що в контексті перемовин обговорюється «шлях вперед»: американська адміністрація розглядає запровадження сильніших санкцій проти росії, зокрема проти її тіньового флоту.
Крім того, дотримання санкцій США проти москви зараз оцінюється, як низьке приблизно на «рівень 3 з 10». Водночас легкою мішенню для тиску на рф могла б стати заборона діяльності тіньового флоту, який перевозить нафту Балтійським морем.
За даними Fox News, проти більшої частини флоту рф санкції вже запроваджені, однак за допомогою тіньового флоту кремль здійснює 70% незаконного продажу нафти.
Читайте також
Як повідомляє Sky News, прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що Трамп розчарований лідерами з «обох сторін війни» в Україні, а саме Володимиром Зеленським та володимиром путіним.
За її словами, причиною цього є те, що російсько-українська війна триває надто довго, і є багато загиблих з обох сторін. Левітт заявила, що Вашингтон продовжує працювати над припиненням вогню в Україні.
Раніше Трамп заявив, що «дуже злий» на путіна і пригрозив запровадити вторинні мита у розмірі 25% на експорт російської нафти, якщо угода про припинення вогню в Україні не буде укладена з вини росії.
Допоможіть нам зробити контент ще кориснішим для вас! Finance.ua створив невеличке опитування, щоб врахувати ваші побажання та інтереси при створенні матеріалів. Це займе лише кілька хвилин, але дозволить покращити наші тексти.

👉 Пройти опитування

За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems