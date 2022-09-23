Зарплати у вересні - де відбулось найбільше падіння середньої зарплати — Finance.ua

Зарплати у вересні - де відбулось найбільше падіння середньої зарплати Вчора 20:06 — Особисті фінанси

Зарплати у вересні - де відбулось найбільше падіння середньої зарплати

Незважаючи на початок так званого бізнес-сезону та очікуваного пожвавлення ринку праці, у більшості регіонів України у вересні з’являлося мало вакансій з високими зарплатами.

Як свідчать дані кадрового порталу grc.ua , найбільше падіння середньої зарплати відбулося у Миколаївській, Львівській та Житомирській областях.

Де платять найвищі зарплати

З травня 2022 року Київ стабільно тримає першість за розміром середньої заробітної плати, яку пропонують роботодавці у відкритих вакансіях. Протягом періоду травень-вересень показник столичної медіанної зарплати залишався майже незмінним. У перший місяць осені він становить 29 400 грн.

На другому місці за рівнем заробітку у вересні Одеська область. В середньому новим співробітникам роботодавці Одещини пропонують 25 100 грн, що на 2,7% менше, ніж було місяцем раніше.

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Вражаючу позитивну динаміку показали зарплати у відкритих вакансіях у Харкові та області. Якщо у серпні новим співробітникам цього регіону пропонували в середньому 10 600 грн, то на початку осені відкрилися вакансії з високими окладами. Зокрема, вакансії для менеджерів по роботі з клієнтами та пропозиції роботи для керівників середньої ланки. Відтак, у вересні середня заробітна плата у Харківській області становить в середньому 23 500 грн, що на 121% більше, ніж у попередньому місяці.

До п’ятірки регіонів з найвищою середньою зарплатою у вересні потрапили також Дніпропетровська область з показником 19 600 грн та Запорізька область — 18 300 грн. Щоправда, Дніпро та область зазнали на початку осені зниження окладів у пропонованих вакансіях. У серпні у цьому регіоні пропонували в середньому 23 100 грн, у вересні медіанна зарплата знизилася на 15% до суми 19 600 грн.

Регіони з найвищою позитивною динамікою середньої зарплати

Окрім вище згаданої Харківської області, відчутне підвищення середньої заробітної плати, яку пропонують у відкритих вакансіях роботодавці, у вересні виявлено у Сумській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Так, на Сумщині відбулося підвищення середньої заробітної плати з 11 700 грн у серпні до 18 100 грн у вересні. У Чернівецькій області у серпні роботодавці пропонували в середньому 12 500 грн, на початку осені готові платити в середньому 17 800 грн. У Тернопільській області середній оклад у відкритих вакансіях збільшився з 11 100 грн у серпні до 13 700 грн у вересні.

Де зарплати знизилися найбільше

Негативні зміни у розмірі середньої зарплати, яку пропонують роботодавці новим співробітникам у вересні, відчули жителі Миколаївської, Львівської, Житомирської, Черкаської, Полтавської та Дніпропетровської областей. Тут відбулося найбільше зниження медіанної зарплати у відкритих вакансіях у вересні.

Так, у Миколаївській області стали пропонувати втричі менше, порівнюючи з серпнем. Якщо наприкінці літа середня зарплата у вакансіях тут становила 16 000 грн, то на початку осені вона знизилася на 31% та складає 11 000 грн.

У вересні львівські роботодавці пропонують в середньому 16 200 грн, що на 26% менше, ніж було у серпні, тоді середня зарплата становила 22 000 грн.

В Житомирській області у вересні відбулося зниження середньої зарплати у відкритих вакансіях на 24% (з 15 900 грн у серпні до 12 100 грн у вересні). У Черкаській області медіанна зарплата у відкритих вакансіях впала на 19% (з 15 100 грн у серпні до 12 200 грн у вересні).

Полтавська область зазнала зниження середньої зарплати, яку пропонують роботодавці у вакансіях, на 18% (з 15 600 грн у серпні до 12 800 грн у вересні). Вищезгадана Дніпропетровщина «просіла» у рівні середньої заробітної плати на 15% (з 23 100 грн у серпні до 19 600 грн у вересні).

Де найнижчі зарплати

Найменші зарплати у вересні пропонують роботодавці Миколаївської, Кіровоградської, Житомирської, Черкаської та Вінницької областей. У всіх цих регіонах на початку вересня прослідковується негативна динаміка середньої заробітної плати у відкритих вакансіях.

Інфографіка: grc.ua

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