Зарплата Польщі: що потрібно знати українським біженцям — Finance.ua

Зарплата брутто — це сума, яку зазвичай вказують в договорі про працевлаштування, але вона не включає в себе виплати податків та зборів.
Зарплата нетто — це та сума, яку отримає працівник «на руки» після того, як будуть сплачені всі збори і податки.
Доходи фізичних осіб та податки в Польщі
У Польщі існує прибутковий податок або Personal Income Tax (PIT, podatek dochodowy od osób fizycznych чи podatek od dochodów osobistych), який вираховують з прибутку фізичних осіб. PIT в Польщі нараховують на всі доходи фізичних осіб, крім окремо визначених в законі.
Для розрахунку цього податку використовують кілька систем, але найбільш популярною є базова система. На 2022 рік у разі доходів до 120 000 злотих на рік прибутковий податок розраховують за такою формулою: 17% — 5100 zl. Тут 5100 zl — це kwota zmniejszająca (зменшувальна сума) і вона становить 17% від неоподаткованого мінімуму (2022 року — 30 000 zl на рік).
Варто звернути увагу, що в Польщі від 1 липня 2022 року планується змінити ставку податку, зменшивши її до 12%.
В польському законодавстві передбачено кілька випадків звільнення від сплати PIT. Серед них українцям може бути цікавий один: іноземці, віком до 26 років, які офіційно працюють за трудовим договором (umowa o pracę) та мають річний дохід до 85 528 злотих, звільняються від сплати прибуткового податку. У разі, коли іноземець працює за договором-дорученням (umowa zlecenie), він може претендувати на звільнення від сплати податку, якщо є резидентом Польщі. Тобто перебуває в цій країні понад 183 дня на рік та має тут «життєві інтереси».
ubezpieczenie chorobowe (внесок у разі хвороби на оплату лікарняного листа) — 2,45%;
ubezpieczenie zdrowotne (медичне страхування) — 9% від брутто (сума перших трьох внесків).
Ці внески обов’язково відраховуються, якщо робітник працевлаштувався за трудовим договором. Але, якщо він працює за договором-дорученням, то можна не сплачувати внесок за оплату лікарняного листа (ubezpieczenie chorobowe).
Зарплата нетто залежить і від виду договору, який був укладений між працівником та роботодавцем:
umowa o pracę (трудовий договір) — оплата всіх соціальних внесків, але працівник отримує повний соціальний пакет, під час сплати прибуткового податку (PIT) можна використовувати пільги;
umowa zlecenie (договір-доручення) — можлива відмова від сплати соціального внеску у випадку хвороби, зменшувальна сума (на 2022 рік це 5 100 zl) повертається тільки по закінченню року під час перерахунку, щомісяця до зарплати нетто за трудовим договором може додаватися 1/12 від зменшувальної суми;
umowa o dzieło (договір підряду) — сплата лише прибуткового податку, а соціальні внески не відраховуються. Працівник не отримує жодного соціального захисту.
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