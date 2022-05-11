Податки для IT компанії у Польщі: плюси та мінуси — Finance.ua
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Податки для IT компанії у Польщі: плюси та мінуси

Вчора 08:00Особисті фінанси
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Відкрити компанію у Польщі просто. Це можна зробити навіть віддалено, заповнивши форму на сайті та сплативши реєстраційний збір у 350 злотих та мито 100 злотих.
Але щоб відкрити рахунок для бізнесу, до банку доведеться з’явитись особисто.
Засновником польської компанії може бути іноземець, а директором... У польському законодавстві вимог до директора немає, оскільки управління компанією здійснює правління (може складатися з однієї особи), членами якої можуть бути нерезиденти (власники або інші особи).
Мінімальний статутний капітал — 1200 EUR або 5000 злотих.

Податки для IT компанії у Польщі

Стандартна ставка корпоративного податку в Польщі становить 23%. Але компанії з доходом менше 1 200 000 євро на рік можуть сплачувати податок за ставкою 9%.
Якщо дохід отримано від інтелектуальної власності (у тому числі продаж авторського права на програмне забезпечення), застосовується ставка 5%. Якщо компанія несе витрати на R&D (включаючи розробку нового софту), вона може претендувати на податкове відрахування до 100%.
Стандартна ставка для ПДВ у Польщі — 23%. А податок на дивіденди — 19%.
Докладніше про оподаткування можна дізнатись на сайті податкової адміністрації Польщі.

Плюси Польщі:

  • Можливість реєстрації компанії віддалено.
  • Низькі податки.
  • Державна підтримка стартапів.
  • Велика кількість інвестиційних фондів.
  • Високий інтерес венчурних інвесторів до країни.
  • Немає вимог до мінімального розміру статутного капіталу.
  • Керувати компанією може нерезидент Польщі, не потрібно наймати місцевого директора.

Мінуси

  • Відкрити рахунок у банку віддалено не можна.
  • Мінімальний статутний фонд 1200 євро.
Польський уряд готовий підтримувати розвиток бізнесу. Державні організації пропонують гранти та різноманітні податкові пільги для стартапів. Крім того, у країні діє понад сотня недержавних інвестиційних фондів.
Читайте більше в нашому новому матеріалі:

В якій країні відкрити IT компанію

За матеріалами: Finance.ua
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