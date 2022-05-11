Податки для IT компанії у Польщі: плюси та мінуси — Finance.ua

Податки для IT компанії у Польщі: плюси та мінуси

Вчора 08:00 — Особисті фінанси

збір у 350 злотих та мито 100 злотих. Відкрити компанію у Польщі просто. Це можна зробити навіть віддалено, заповнивши форму на сайті та сплативши реєстраційний

Але щоб відкрити рахунок для бізнесу, до банку доведеться з’явитись особисто.

Засновником польської компанії може бути іноземець, а директором... У польському законодавстві вимог до директора немає, оскільки управління компанією здійснює правління (може складатися з однієї особи), членами якої можуть бути нерезиденти (власники або інші особи).

Мінімальний статутний капітал — 1200 EUR або 5000 злотих.

Податки для IT компанії у Польщі

Стандартна ставка корпоративного податку в Польщі становить 23%. Але компанії з доходом менше 1 200 000 євро на рік можуть сплачувати податок за ставкою 9%.

Якщо дохід отримано від інтелектуальної власності (у тому числі продаж авторського права на програмне забезпечення), застосовується ставка 5%. Якщо компанія несе витрати на R&D (включаючи розробку нового софту), вона може претендувати на податкове відрахування до 100%.

Стандартна ставка для ПДВ у Польщі — 23%. А податок на дивіденди — 19%.

Докладніше про оподаткування можна дізнатись на сайті податкової адміністрації Польщі

Плюси Польщі:

Можливість реєстрації компанії віддалено.

Низькі податки.

Державна підтримка стартапів.

Велика кількість інвестиційних фондів.

Високий інтерес венчурних інвесторів до країни.

Немає вимог до мінімального розміру статутного капіталу.

Керувати компанією може нерезидент Польщі, не потрібно наймати місцевого директора.

Мінуси

Відкрити рахунок у банку віддалено не можна.

Мінімальний статутний фонд 1200 євро.

Польський уряд готовий підтримувати розвиток бізнесу. Державні організації пропонують гранти та різноманітні податкові пільги для стартапів. Крім того, у країні діє понад сотня недержавних інвестиційних фондів.

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