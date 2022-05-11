Податки для IT компанії у Польщі: плюси та мінуси — Finance.ua

Відкрити компанію у Польщі просто. Це можна зробити навіть віддалено, заповнивши форму на сайті та сплативши реєстраційний збір у 350 злотих та мито 100 злотих.
Але щоб відкрити рахунок для бізнесу, до банку доведеться з’явитись особисто.
Засновником польської компанії може бути іноземець, а директором... У польському законодавстві вимог до директора немає, оскільки управління компанією здійснює правління (може складатися з однієї особи), членами якої можуть бути нерезиденти (власники або інші особи).
Мінімальний статутний капітал — 1200 EUR або 5000 злотих.
Податки для IT компанії у Польщі
Стандартна ставка корпоративного податку в Польщі становить 23%. Але компанії з доходом менше 1 200 000 євро на рік можуть сплачувати податок за ставкою 9%.
Якщо дохід отримано від інтелектуальної власності (у тому числі продаж авторського права на програмне забезпечення), застосовується ставка 5%. Якщо компанія несе витрати на R&D (включаючи розробку нового софту), вона може претендувати на податкове відрахування до 100%.
Стандартна ставка для ПДВ у Польщі — 23%. А податок на дивіденди — 19%.
Немає вимог до мінімального розміру статутного капіталу.
Керувати компанією може нерезидент Польщі, не потрібно наймати місцевого директора.
Мінуси
Відкрити рахунок у банку віддалено не можна.
Мінімальний статутний фонд 1200 євро.
Польський уряд готовий підтримувати розвиток бізнесу. Державні організації пропонують гранти та різноманітні податкові пільги для стартапів. Крім того, у країні діє понад сотня недержавних інвестиційних фондів.