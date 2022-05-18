Кому в Польщі найлегше знайти роботу — Finance.ua

У травні кількість вакансій для заробітчан у Польщі злетіла на 18%, особливо затребувані чоловіки.
Про це повідомляє аналітичний центр агенції з працевлаштування Gremi Personal.
За даними порталу, українські чоловіки можуть отримувати 3,5-4 тис. злотих (23,1-26,5 тис. грн) на місяць, виконуючи фізичну роботу. Зазначається, що з початку війни потреба у чоловічій робочій силі зросла, і кількість вакансій збільшилась на 15-20%.
Дефіцит став відчутнішим, оскільки багато українців повернулося додому, щоб захищати свою країну, водночас близько 70% пропозицій від польських роботодавців передбачають фізичну працю.
«Проблем із вибором місця роботи для чоловіків у Польщі немає. У травні попит на чоловічі вакансії знову зріс — на 18%», — розповіла директор Департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.