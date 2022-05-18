Кому в Польщі найлегше знайти роботу — Finance.ua

Кому в Польщі найлегше знайти роботу

Вчора 17:02 — Особисті фінанси

У травні кількість вакансій для заробітчан у Польщі злетіла на 18%, особливо затребувані чоловіки.

Про це повідомляє аналітичний центр агенції з працевлаштування Gremi Personal.

За даними порталу, українські чоловіки можуть отримувати 3,5-4 тис. злотих (23,1-26,5 тис. грн) на місяць, виконуючи фізичну роботу. Зазначається, що з початку війни потреба у чоловічій робочій силі зросла, і кількість вакансій збільшилась на 15-20%.

Дефіцит став відчутнішим, оскільки багато українців повернулося додому, щоб захищати свою країну, водночас близько 70% пропозицій від польських роботодавців передбачають фізичну працю.

«Проблем із вибором місця роботи для чоловіків у Польщі немає. У травні попит на чоловічі вакансії знову зріс — на 18%», — розповіла директор Департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.

Довідка Finance.ua:

● За словами Уляни Ходоровської, ставлення до українців за останні три місяці змінилося радикально: дуже сприятлива ситуація для працевлаштування або відкриття свого бізнесу.

● Ця ситуація динамічна: все змінюється.

● Робота за кордоном все одно потребує значних зусиль, терпіння та послідовності.

● У багатьох країнах ЄС панує ринок кандидата і є потреба в спеціалістах. Тема: «кому ми там потрібні» — не є актуальною.

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