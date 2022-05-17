Как искать работу в Европе: советы карьерного консультанта — Finance.ua

Как искать работу в Европе: советы карьерного консультанта

Сегодня 10:34 — Личные финансы

На онлай-конференции «Мои финансы во время войны», организованной порталами Finance.ua и Минфин, карьерный консультант Ульяна Ходоровская дала несколько советов, как украинцам искать работу в странах Европы.

Выбирайте не страну, а ситуацию

Начинать свою релокацию нужно с активной позиции, то есть ответов на вопрос: «Кто решил, что мне нужно переезжать?».

Многие с 24 февраля, спасаясь от войны, уехали. Но это не активная позиция, а реактивная. Если же вы уже выбираете, в какой стране остаться, то не обязательно это делать в той стране, в которую вы сбежали.

Хорошо будет спросить себя: «Почему я думаю, что нужно остаться в Европе?». Запишите эти ответы. Например: «Я думаю, что еще будет опасно», «Я давно хотел/хотела», «У меня есть такие семейные обстоятельства».

Второй вопрос: «Базируется ли мое решение на фактах?». Например: «Я думаю, что в Украине будет не все хорошо с экономикой». Это факт или ваше предположение? Факты следует проверять.

Следующее — осознанно ли ваше решение оставаться в Европе?

«Нет ничего плохого в том, чтобы сделать, как все. Иногда это очень правильный выбор. Но сейчас, когда вы в безопасности и нужно принимать какие-то системные решения, можно задать такой вопрос», — говорит Ходоровская.

И еще один вопрос, на который вы должны дать себе ответ: «Чего я действительно хочу?», ведь условная эмиграция сильно отличается от условного отпуска.

Отличить переезд от побега

Теперь, когда ситуация стабилизировалась, можно переходить к осознанным решениям. Для этого следует понимать, что нам нужно. То есть понимать стратегические цели.

«Каковы стратегические цели в такой ситуации? Скажите вы. Я знаю, что это сложно, но если вы можете думать на три недели, то и думайте на три недели вперед. Адаптируется психика, сможете думать о трех месяцах, полугоде, годе, тогда переходите к этому вопросу», — объясняет эксперт.

Что такое стратегические цели? Это ответ на вопрос: «Для чего мне куда-то переезжать?». Ульяна Ходоровская предлагает расписать пять пунктов, как работа в Европе повлияет на ваше:

● карьерную ситуацию;

● финансовую ситуацию;

● семейную ситуацию;

● ситуацию со здоровьем;

● качество жизни в целом.

Ответ: «Чтобы мне было лучше» — не очень хороший ответ, нужна конкретика.

Также нужно посмотреть, как ваш переезд повлияет на ситуацию в краткосрочной перспективе (1-3 года) и долгосрочной перспективе (5-10 лет).

«Я знаю, что многого от вас требую. Но если вы об этом себе задумаетесь хоть немного, это убережет вас от каких-то импульсивных решений», — говорит карьерный консультант.

То есть в результате мы получим четкие критерии желаемой ситуации по каждому пункту с учетом ваших близких, вашего состояния здоровья и адаптации, которая будет неизбежно происходить на новом месте.

Составьте шорт-лист стран

Ходоровская предлагает составить два списка критериев выбора страны для переезда. По этим критериям нужно будет исследовать 3-5 стран.

Субъективные:

● климат;

● качество медицины;

● качество образования;

● питание;

● уровень жизни;

● душевная симпатия;

● наличие близких, друзей в этой стране;

● близость к Украине.

Объективные:

● знание языков;

● востребованность вашей профессии;

● достаточный ли уровень оплаты для желаемого образа жизни;

● условия и льготы, которые сейчас предоставляются украинцам;

● перспективы для продолжительного трудоустройства и карьерного роста.

Сбор информации

После формирования короткого списка потенциальных для переезда стран следует их глубже исследовать. Для этого нужно собрать информацию из разных источников. Ульяна Ходоровская предлагает следующие:

Официальные источники:

● возможности трудоустройства.

Знакомые/друзья, живущие в этой стране, тематические группы в соцсетях:

● легкость поиска жилья и его стоимость;

● фактическая ситуация с трудоустройством;

● стоимость и качество жизни в целом;

● специфика ситуации по разным городам.

Карьерные консультанты, HR, карьерные порталы:

● ситуация на рынке труда конкретной страны: от статистики до лайфхаков;

● каналы поиска работы в стране.

● вебинары по странам, каналы поиска работы по странам;

● подсказки по составлению резюме, LinkedIn, прохождению собеседования по стране.

Дальше Ходоровская советует сделать табличку и проставить баллы по критериям.

Таким образом, вы получите своего финалиста.

Поиск работы

По словам Ульяны Ходоровской, этот шаг стандартный и в нем нет ничего нового. Но важно помнить:

● Отношение к украинцам за последние 3 месяца изменилось радикально: очень благоприятная ситуация для трудоустройства или открытия своего бизнеса.

● Эта ситуация динамичная: все постоянно меняется.

● Работа за границей все равно требует значительных усилий, терпения и последовательности.

● Во многих странах ЕС господствует рынок кандидата и есть потребность в специалистах. Тема: «кому мы там нужны» — не актуальна.

● Переезд в другую страну — это довольно значительный стресс. Подстелите соломки: пул экспертов, кто поддержит, финансовый запас, поддержка друзей.

Алгоритм поиска работы такой:

● определить, что вы можете и хотите делать;

● поставить цели по работе: должность, функционал, условия в компании, моделирование хорошей для себя ситуации;

● составить резюме и профиль в LinkedIn;

● системная рассылка резюме по всем каналам конкретной страны;

● терпение и спокойствие;

● подготовка к собеседованию;

● обсуждение важных для себя условий;

● адаптация.

Список сайтов для поиска работы в ЕС для украинцев

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