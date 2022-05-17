Как искать работу в Европе: советы карьерного консультанта — Finance.ua

На онлай-конференции «Мои финансы во время войны», организованной порталами Finance.ua и Минфин, карьерный консультант Ульяна Ходоровская дала несколько советов, как украинцам искать работу в странах Европы.
Выбирайте не страну, а ситуацию
Начинать свою релокацию нужно с активной позиции, то есть ответов на вопрос: «Кто решил, что мне нужно переезжать?».
Многие с 24 февраля, спасаясь от войны, уехали. Но это не активная позиция, а реактивная. Если же вы уже выбираете, в какой стране остаться, то не обязательно это делать в той стране, в которую вы сбежали.
Хорошо будет спросить себя: «Почему я думаю, что нужно остаться в Европе?». Запишите эти ответы. Например: «Я думаю, что еще будет опасно», «Я давно хотел/хотела», «У меня есть такие семейные обстоятельства».
Второй вопрос: «Базируется ли мое решение на фактах?». Например: «Я думаю, что в Украине будет не все хорошо с экономикой». Это факт или ваше предположение? Факты следует проверять.
Следующее — осознанно ли ваше решение оставаться в Европе?
«Нет ничего плохого в том, чтобы сделать, как все. Иногда это очень правильный выбор. Но сейчас, когда вы в безопасности и нужно принимать какие-то системные решения, можно задать такой вопрос», — говорит Ходоровская.
И еще один вопрос, на который вы должны дать себе ответ: «Чего я действительно хочу?», ведь условная эмиграция сильно отличается от условного отпуска.
Отличить переезд от побега
Теперь, когда ситуация стабилизировалась, можно переходить к осознанным решениям. Для этого следует понимать, что нам нужно. То есть понимать стратегические цели.
«Каковы стратегические цели в такой ситуации? Скажите вы. Я знаю, что это сложно, но если вы можете думать на три недели, то и думайте на три недели вперед. Адаптируется психика, сможете думать о трех месяцах, полугоде, годе, тогда переходите к этому вопросу», — объясняет эксперт.
Что такое стратегические цели? Это ответ на вопрос: «Для чего мне куда-то переезжать?». Ульяна Ходоровская предлагает расписать пять пунктов, как работа в Европе повлияет на ваше:
● карьерную ситуацию;
● финансовую ситуацию;
● семейную ситуацию;
● ситуацию со здоровьем;
● качество жизни в целом.
Ответ: «Чтобы мне было лучше» — не очень хороший ответ, нужна конкретика.
Также нужно посмотреть, как ваш переезд повлияет на ситуацию в краткосрочной перспективе (1-3 года) и долгосрочной перспективе (5-10 лет).
«Я знаю, что многого от вас требую. Но если вы об этом себе задумаетесь хоть немного, это убережет вас от каких-то импульсивных решений», — говорит карьерный консультант.
То есть в результате мы получим четкие критерии желаемой ситуации по каждому пункту с учетом ваших близких, вашего состояния здоровья и адаптации, которая будет неизбежно происходить на новом месте.
Составьте шорт-лист стран
Ходоровская предлагает составить два списка критериев выбора страны для переезда. По этим критериям нужно будет исследовать 3-5 стран.
Субъективные:
● климат;
● качество медицины;
● качество образования;
● питание;
● уровень жизни;
● душевная симпатия;
● наличие близких, друзей в этой стране;
● близость к Украине.
Объективные:
● знание языков;
● востребованность вашей профессии;
● достаточный ли уровень оплаты для желаемого образа жизни;
● условия и льготы, которые сейчас предоставляются украинцам;
● перспективы для продолжительного трудоустройства и карьерного роста.
Сбор информации
После формирования короткого списка потенциальных для переезда стран следует их глубже исследовать. Для этого нужно собрать информацию из разных источников. Ульяна Ходоровская предлагает следующие: