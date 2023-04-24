"Заробили" 7 млн на ухилянтах: поліція викрила лікарів — Finance.ua

"Заробили" 7 млн на ухилянтах: поліція викрила лікарів Сьогодні 16:28 — Кримінал

"Заробили" 7 млн на ухилянтах: поліція викрила лікарів

Лікарі та їхні спільники підозрюються в тому, що виготовляли документи та медичні довідки для осіб, зокрема і для громадян, які підлягають мобілізації. За результатами обшуків правоохоронці вилучили понад 7 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні Національної поліції.

У Хмельницькій області викрили злочинну схему, організовану головою лікарської комісії одного з медзакладів регіону. В ході досудового розслідування поліцейські встановили й коло осіб, причетних до «схеми».

За словами начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Андрія Рубеля, до неї увійшли голова комісії, керівництво лікарні, різні лікарі за фахом — анестезіолог, онколог, хірург, дерматолог, ортопед-терапевт, медсестра та шестеро довірених осіб.

Відповідно до розробленого плану, фігуранти за певну винагороду поставили на потік виготовлення документів, зокрема і оформлення фіктивних історій хвороб для встановлення груп інвалідності, що надавало можливість ухилитися від військової служби та виїхати за кордон.

«Суми винагороди коливалися від 2 000 до 10 000 доларів США в залежності від пакета документів. Фігуранти пропонували „послуги“ з підготовки та видачі медичних документів, оформлення фіктивних історій захворювань та сприяння в отриманні груп інвалідності», — повідомив очільник Департаменту.

Шестеро довірених осіб медпрацівників підшукували «клієнтів» та збирали їхні особисті документи для подальшої передачі «в роботу». Посередником між лікарями та пособниками виступала медсестра. За 100 доларів США в день вона реєструвала отримані документи, відповідала за отримання та передачу грошей організатору незаконної схеми.

В ході оперативно-слідчих заходів правоохоронці задокументували понад 100 фактів одержання неправомірної вигоди на суму більше ніж 300 тисяч доларів США.

20 квітня поліцейські викрили голову лікарської комісії, медсестру та одну з довірених осіб одразу після отримання та розподілу 4 600 доларів США хабаря за виготовлення медичних документів та оформлення фіктивної історії хвороби для встановлення 2-ї групи інвалідності. Такий пакет документів надалі дав можливість безперешкодно виїхати за кордон особі призовного віку. Всіх затримано в порядку статті 208 Кримінального кодексу України.

Читайте також Дружину Медведчука оголосили у розшук

За результатами обшуків в службових кабінетах, за місцем мешкання фігурантів та у їх авто вилучили гроші в національній та іноземній валюті загальною сумою понад 7 млн грн.

Вирішується питання про оголошення затриманим та іншим учасникам злочинної групи про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) та ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.