Прикордонники викрили нову схему вивозу чоловіків за кордон: маскували під водіїв-дальнобійників — Finance.ua

Прикордонники викрили нову схему вивозу чоловіків за кордон: маскували під водіїв-дальнобійників Вчора 15:34 — Кримінал

Прикордонники Західного регіонального управління ДПСУ викрили чергову схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України.

Про це повідомила Держприкордонслужба.

Деталі: Повідомляється, що заходи з документування протиправної діяльності тривали близько 4-х місяців.

За даними правоохоронців, мешканці Рівненської та Волинської областей налагодили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон під виглядом водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення.

Організатори злочинної схеми вносили дані про своїх псевдопрацівників до автоматичної системи видачі дозволів «Шлях», за що брали від 1500 до 5000 доларів США.

Економічна Правда За матеріалами:

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