«Запоріжжяобленерго» повернуло державі 30 мільйонів заборгованих дивідендів — Finance.ua
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«Запоріжжяобленерго» повернуло державі 30 мільйонів заборгованих дивідендів

Фондовий ринок
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«Запоріжжяобленерго» повернуло державі 30 мільйонів заборгованих дивідендів
«Запоріжжяобленерго» повернуло державі 30 мільйонів заборгованих дивідендів
Публічне акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго» перерахувало до державного бюджету недоотримані у 2022 році дивіденди на суму 29,2 млн гривень.
Про це повідомляє пресслужба Держаудитслужби.
В повідомленні йдеться, що після завершеної ревізії у серпні 2023 року виявилося, що компанія не виплатила державі очікувані дивіденди за 2022 рік, що стало причиною значного недоотримання доходів у державний бюджет.
В подальшому компанія вирішила відшкодувати збиток.
«У квітні поточного року акціонери ухвалили рішення коригувати розмір виплат річних дивідендів, щоб забезпечити надходження коштів до державного бюджету», — йдеться в повідомленні.
У Держаудитслужбі нагадали, ПАТ «Запоріжжяобленерго» має частку державної власності 60,25%.
За матеріалами:
Економічна Правда
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