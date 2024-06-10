«Запоріжжяобленерго» повернуло державі 30 мільйонів заборгованих дивідендів — Finance.ua

«Запоріжжяобленерго» повернуло державі 30 мільйонів заборгованих дивідендів Сьогодні 19:13 — Фондовий ринок

«Запоріжжяобленерго» повернуло державі 30 мільйонів заборгованих дивідендів

Публічне акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго» перерахувало до державного бюджету недоотримані у 2022 році дивіденди на суму 29,2 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Держаудитслужби.

В повідомленні йдеться, що після завершеної ревізії у серпні 2023 року виявилося, що компанія не виплатила державі очікувані дивіденди за 2022 рік, що стало причиною значного недоотримання доходів у державний бюджет.

В подальшому компанія вирішила відшкодувати збиток.

«У квітні поточного року акціонери ухвалили рішення коригувати розмір виплат річних дивідендів, щоб забезпечити надходження коштів до державного бюджету», — йдеться в повідомленні.

У Держаудитслужбі нагадали, ПАТ «Запоріжжяобленерго» має частку державної власності 60,25%.

Економічна Правда За матеріалами:

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