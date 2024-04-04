Запорізька АЕС на межі чергового блекауту, через обстріл рф відключилася лінія електропередачі - Енергоатом — Finance.ua
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Запорізька АЕС на межі чергового блекауту, через обстріл рф відключилася лінія електропередачі - Енергоатом

Енергетика
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Запорізька АЕС опинилася на межі чергового відключення через російські обстріли, через які відключилася лінія електропередачі, що з'єднує її з українською енергосистемою, що загрожує серйозним порушенням умов безпечної експлуатації.
Запорізька АЕС на межі чергового блекауту, сьогодні о 10:06 внаслідок російських обстрілів відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-330кВ «Запорізька ТЕС — Феросплавна», повідомили в НАЕК «Енергоатом».
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«Сьогодні, 04 квітня 2024 року, о 10:06 внаслідок російських обстрілів, відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-330кВ „Запорізька ТЕС — Феросплавна“, через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми задля забезпечення власних потреб», — вказано у повідомленні НАЕК у Telegram.
Як повідомляється, «наразі найбільша у Європі атомна електростанція зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-750кВ „Дніпровська“, роботу якої нещодавно було відновлено силами українських енергетиків».
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«Це вчергове загрожує настанням аварійної ситуації на тимчасово окупованій ЗАЕС, адже в разі відключення цієї - останньої - лінії звʼязку з вітчизняною енергомережею станція опиниться на межі чергового блекауту, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції», — наголосили в Енергоатомі.
У компанії підкреслили, що Запорізька атомна електростанція має негайно перейти під повний контроль України, її законного оператора — Енергоатома, а росія повинна вивести зі станції своїх військових та військову техніку.
За даними Енергоатома, від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий — із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова загрожує настанням аварійної ситуації.
За матеріалами:
УНН
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