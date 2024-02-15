На ЗАЕС нова загроза: термін придатності ядерного палива спливає і його нікому замінити — Finance.ua
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На ЗАЕС нова загроза: термін придатності ядерного палива спливає і його нікому замінити

Енергетика
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На ЗАЕС нова загроза: термін придатності ядерного палива спливає і його нікому замінити
На ЗАЕС нова загроза: термін придатності ядерного палива спливає і його нікому замінити
Термін придатності ядерного палива, яке використовується в реакторах ЗАЕС, скоро сплине. Проблема ускладнюється тим, що його нікому замінити у разі необхідності.
Про це повідомив в.о. голови правління «Енергоатому» Петро Котін у колонці для ЕП.
Так, перші партії палива були завантажені в реактори ЗАЕС ще 2017 року, а його експлуатаційний термін, визначений виробником, становить шість років.
«Подальша експлуатація такого палива порушує умови технічних специфікацій, визначених з урахуванням норм безпеки, і може призвести до руйнування цілісності паливних елементів та, як наслідок, до радіаційної аварії», — пише Котін.
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Для розв’язання цієї проблеми необхідно провести аналіз безпеки. Якщо за його результатами необхідно буде вивантажити палива з реакторів, то постане багато інших запитань, на які поки немає відповідей. Це суто технічне питання, а технічні проблеми вирішуються компетентним, досвідченим та ліцензованим технічним керівництвом та інженерами оператора АЕС.
«Такого персоналу на Запорізькій АЕС уже немає. 3 лютого 2024 року рашисти вивели зі станції останній компетентний персонал „Енергоатома“ (близько 400 осіб), зокрема ліцензований. Там немає людей, спроможних ухвалювати складні рішення, від яких залежить ядерна та радіаційна безпека обʼєкта», — зазначає керівник «Енергоатому».
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За словами Котіна, немає і персоналу, який може виконувати складні операції, повʼязані з безпекою. Завезені з росії «фахівці» не мають ні компетенції, ні досвіду, адже сучасна Запорізька АЕС суттєво відрізняється від атомних електростанцій росії, додав він.
За матеріалами:
Економічна Правда
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