ЗАЕС знову на межі блекауту − Енергоатом — Finance.ua

ЗАЕС знову на межі блекауту − Енергоатом Сьогодні 11:12 — Енергетика

ЗАЕС знову на межі блекауту − Енергоатом

НАЕК Енергоатом повідомив, що Запорізька АЕС вчергове опинилася на межі блекауту після нічної атаки росіян.

Про це повідомляє НАЕК «Енергоатом».

Повідомляється, що під час масштабної ракетної атаки на Україну о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ «Дніпровська», що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об'єднаною енергосистемою України.

Наразі найбільша у Європі атомна електростанція зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-330кВ «Запорізька ТЕС − Феросплавна», яку лиш нещодавно відремонтували.

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«Така ситуація вкрай небезпечна і загрожує настанням аварійної ситуації. Якщо відключиться остання лінія звʼязку з вітчизняною енергомережею, ЗАЕС опиниться в черговому блекауті, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції», — каже очільник Енергоатома Петро Котін.

Він вкотре наголосив, що Запорізька атомна електростанція має негайно перейти під повний контроль України, а росія має вивести зі станції своїх військових та військову техніку.

Енергоатом нагадує, що початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий — із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки.

«У разі їх відмови це загрожує розвитком ядерної та радіаційної аварії», − наголосили в НАЕК.

Економічна Правда За матеріалами:

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