Запаси титану в Україні становлять до 20% світових — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Запаси титану в Україні становлять до 20% світових

33
Запаси титану в Україні становлять до 20% світових
Запаси титану в Україні становлять до 20% світових
В Україні є значні запаси титану, які можуть становити до 20% світових. Окрім того, розвивається потужна індустрія видобутку будівельного каміння, зокрема рідкісних лабрадоритів.
Про це розповіла доктор геологічних наук, завідувач відділу корисних копалин Інституту геологічних наук НАН України Олена Ремезова в інтерв’ю «РБК-Україна».
Читайте також
Вона зауважила, в Україні є значний потенціал у видобутку титану та будівельного каміння, що може змінити ситуацію на глобальних ринках.
За оцінками геологів, наші запаси титану можуть становити до 20% світових, а це робить Україну одним із ключових гравців у видобутку цього стратегічного металу.
Читайте також
Хоча деякі міжнародні джерела стверджують, що частка України в світових запасах титану не перевищує 1%, насправді це далеко від істини.
Українські родовища титану навіть за найгірших показників перевершують багато російських.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems