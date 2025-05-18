Запаси титану в Україні становлять до 20% світових — Finance.ua

Запаси титану в Україні становлять до 20% світових Сьогодні 09:25

Запаси титану в Україні становлять до 20% світових

В Україні є значні запаси титану, які можуть становити до 20% світових. Окрім того, розвивається потужна індустрія видобутку будівельного каміння, зокрема рідкісних лабрадоритів.

Про це розповіла доктор геологічних наук, завідувач відділу корисних копалин Інституту геологічних наук НАН України Олена Ремезова в інтерв’ю «РБК-Україна».

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Вона зауважила, в Україні є значний потенціал у видобутку титану та будівельного каміння, що може змінити ситуацію на глобальних ринках.

За оцінками геологів, наші запаси титану можуть становити до 20% світових, а це робить Україну одним із ключових гравців у видобутку цього стратегічного металу.

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Хоча деякі міжнародні джерела стверджують, що частка України в світових запасах титану не перевищує 1%, насправді це далеко від істини.

Українські родовища титану навіть за найгірших показників перевершують багато російських.

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