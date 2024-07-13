Замовити дозволи на нерегулярні автомобільні перевезення тепер можна онлайн — Finance.ua

Замовити дозволи на нерегулярні автомобільні перевезення тепер можна онлайн Сьогодні 18:12 — Технології&Авто

В Україні спростили отримання дозволів на нерегулярні автомобільні перевезення. Тепер замовити дозволи можна онлайн в електронному кабінеті.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства відновлення України.

У повідомленні зазначають, що раніше перевізникам доводилось їздити безпосередньо в пункти видачі й замовляти дозволи на місці, що займало багато часу та вимагало додаткових ресурсів, а найголовніше — не було передбачуваності щодо наявності дозволу.

Повідомляється, що цифрові процеси сприяють швидкому отриманню необхідних документів без додаткових витрат та мінімізують корупційні ризики. Завдяки цьому міжнародні перевезення стають більш доступними та зручними для всіх учасників ринку.

Як замовити дозволи на нерегулярні перевезення онлайн

зайдіть в електронний кабінет перевізника;

виберіть розділ «Мої документи»;

перейдіть до підрозділу «Замовлення»;

вкажіть номер транспортного засобу без пропусків латинськими літерами та кирилицею;

перегляньте залишки дозволів та додайте замовлення;

оберіть параметри (країна, рік, вид дозволу) ;

; замовлення вважається проведеним, якщо має статус «Проведено»;



термін дії замовлення складає 168 годин (7 діб);



оплатіть замовлення протягом 7 днів.

У Мінвідновлення нагадують, пасажирським перевізникам доступні дозволи на нерегулярні перевезення до найбільш запитуваних країн у літній сезон, до прикладу Туреччини, Румунії, Болгарії, Греції.

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Всі доступні дозволи можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, в Україні стало доступним онлайн підписання документів з ЄС на одній платформі.

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