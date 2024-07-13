Замовити дозволи на нерегулярні автомобільні перевезення тепер можна онлайн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Замовити дозволи на нерегулярні автомобільні перевезення тепер можна онлайн

Технології&Авто
13
В Україні спростили отримання дозволів на нерегулярні автомобільні перевезення. Тепер замовити дозволи можна онлайн в електронному кабінеті.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства відновлення України.
У повідомленні зазначають, що раніше перевізникам доводилось їздити безпосередньо в пункти видачі й замовляти дозволи на місці, що займало багато часу та вимагало додаткових ресурсів, а найголовніше — не було передбачуваності щодо наявності дозволу.
Читайте також
Повідомляється, що цифрові процеси сприяють швидкому отриманню необхідних документів без додаткових витрат та мінімізують корупційні ризики. Завдяки цьому міжнародні перевезення стають більш доступними та зручними для всіх учасників ринку.

Як замовити дозволи на нерегулярні перевезення онлайн

  • зайдіть в електронний кабінет перевізника;
  • виберіть розділ «Мої документи»;
  • перейдіть до підрозділу «Замовлення»;
  • вкажіть номер транспортного засобу без пропусків латинськими літерами та кирилицею;
  • перегляньте залишки дозволів та додайте замовлення;
  • оберіть параметри (країна, рік, вид дозволу);
  • замовлення вважається проведеним, якщо має статус «Проведено»;
  • термін дії замовлення складає 168 годин (7 діб);
  • оплатіть замовлення протягом 7 днів.
У Мінвідновлення нагадують, пасажирським перевізникам доступні дозволи на нерегулярні перевезення до найбільш запитуваних країн у літній сезон, до прикладу Туреччини, Румунії, Болгарії, Греції.
Читайте також
Всі доступні дозволи можна знайти за посиланням.
Нагадаємо, в Україні стало доступним онлайн підписання документів з ЄС на одній платформі.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.