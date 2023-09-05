Залишили без грошей помилково: деяким переселенцям в Україні вирішили відновити виплати — Finance.ua

Залишили без грошей помилково: деяким переселенцям в Україні вирішили відновити виплати Сьогодні 13:38 — Особисті фінанси

Залишили без грошей помилково: деяким переселенцям в Україні вирішили відновити виплати

100 тисяч переселенців уже позбавили виплат на проживання, але виявилося, що помилково. Тепер держава обіцяє відновити нарахування фіндопомоги деяким громадянам.

Деяким внутрішньо переміщеним особам ВПО, яких після масштабної перевірки позбавили державної підтримки на проживання, повернуть виплати. Як пояснила в ефірі телемарафону 4 вересня міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, без грошей українців залишили помилково.

За її словами, під час верифікації ВПО з’ясувалося, що близько 10 тисяч громадян значиться в реєстрах РАЦСу померлими. За результатами перевірки виплати скасували, але як виявилося — деяким помилково.

«Виявилося, що приблизно 10% із тих 10 тисяч осіб, на щастя, виявилися живими. Реєстр, який показує особу як померлого, не містить даних про податковий номер. І ті люди, які були в реєстрах на виплату ВПО, як виявилося, були повними тезками. Прізвище, ім'я, по батькові, дата, рік народження — все, що міститься в реєстрі померлих, було в реєстрі ВПО», — розповіла Верещук, зазначивши, що після з’ясування обставин цим громадянам виплати відновили.

Щоб більше не виникало таких плутанин, до реєстру померлих тепер також почнуть додавати ідентифікаційні коди, щоб уникнути подібних випадків у майбутньому.

Крім цього, як розповіла Ірина Верещук, виплати повернули 0,3% людям, які виїхали за кордон. Причина: вони повернулися в Україну, але їх система не зафіксувала. Їм також повернуть допомогу на проживання.

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«Наприклад, верифікація була 15 липня, а вони повернулися 16-го. Ми також їм усім повернемо виплати. Усе відбувається автоматично», — підкреслила вона.

Міністр також додала, що у випадках неправомірного позбавлення виплат це питання вирішуватимуть в індивідуальному порядку, і кошти повернуть, зокрема, за період «відключення».

Зазначимо, що у 2023 році розмір грошової допомоги переселенцям становить:

3 000 гривень — дітям і громадянам з інвалідністю;

2 000 гривень — усім іншим громадянам.

Довідка Finance.ua:

з 1 вересня почала діяти низка підстав, за яких ВПО позбавлятимуть щомісячної допомоги від держави на проживання. Так, після верифікації виплати не продовжать для тих, хто має можливість здійснювати суттєві витрати без допомоги держави. Усі підстави ми перераховували тут;



виплат також не отримають переселенці, які знаходяться 30 і більше днів поспіль за кордоном без підстав, таких як відрядження, стажування, догляд за хворою дитиною, лікування та оздоровлення. Для продовження отримання виплат потрібно надати документи про причини виїзду з України.



без підстав, таких як відрядження, стажування, догляд за хворою дитиною, лікування та оздоровлення. Для продовження отримання виплат потрібно надати документи про причини виїзду з України. раніше стало відомо, що за першими результатами верифікації майже 180 тис. громадян помилково отримують виплати як внутрішньо переміщені особи.

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