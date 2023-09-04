Як поновити довідку ВПО — Finance.ua

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Як поновити довідку ВПО

Особисті фінанси
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Як поновити довідку ВПО
Як поновити довідку ВПО
Через війну, яку розпочала росія проти України, багато людей були змушені покинути свої домівки та стати внутрішньо переміщеними особами. Іноді трапляються випадки, коли людина випадково скасовує свій статус ВПО у «Дії».
В Telegram-каналі Міністерства соціальної політики України пояснили, що робити, якщо випадково скасували статус ВПО.
Там пояснили, якщо виникла необхідність поновити довідку після власноручного її скасування в «Дії», необхідно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем фактичного проживання. Нова довідка може бути оформлена від дати звернення (за наявності для цього підстав).
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В Мінсоцполітики також нагадали, що право на отримання довідки мають особи, які виїхали з тимчасово окупованих територій, з територій, де ведуться бойові дії або житло яких зруйноване чи непридатне для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації (це підтверджується відповідним актом обстеження технічного стану житлового приміщення).
Детальний Порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи міститься у відповідній постанові Уряду.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, з 1 вересня почне діяти низка підстав, за яких ВПО позбавлятимуть щомісячної допомоги від держави на проживання. Так, право на виплати втрачають ті внутрішні переселенці, хто після набуття чинності постанови:
  • придбав транспортний засіб, якому менше 5 років (окрім автомобілів, придбаних волонтерами для потреб оборони України);
  • купив на суму понад 100 тис. грн квартиру, будинок, земельну ділянку (окрім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету);
  • має на депозитному рахунку в банку понад 100 тис. грн;
  • придбав іноземну валюту, а також банківські метали на суму понад 100 тис. грн (окрім коштів, отриманих від благодійних організацій, валюти, придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг);
  • має у власності житло, розташоване на територіях, де не відбуваються бойові дії та які не є тимчасово окупованими (якщо воно має площу понад 13,65 кв. м на одного члена сім'ї).
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За матеріалами:
Finance.ua
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