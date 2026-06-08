Закордонний паспорт для дитини: що робити, якщо один із батьків іноземець Сьогодні 17:20 — Особисті фінанси

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон є документом, який підтверджує громадянство України особи, на ім’я якої його оформлено.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон є документом, що підтверджує громадянство України особи, на ім’я якої він оформлений.

Про це нагадали у Міграційній службі Дніпропетровської області.

Якщо один із батьків неповнолітньої особи не є громадянином України, під час оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон необхідно підтвердити громадянство дитини.

Які документи підтверджують громадянство

Факт прийняття щодо неповнолітньої дитини рішення про встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України або оформлення набуття громадянства України підтверджує довідка про реєстрацію особи громадянином України, яка подається для одержання документів, що підтверджують громадянство України.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що відсутність реєстрації місця проживання не є підставою для відмови в оформленні першого паспорта громадянина України у формі ID-картки по досягненню 14-річного віку.

У разі оформлення паспорта вперше за відсутності зареєстрованого місця проживання документи подаються за місцем фактичного проживання особи. Це правило застосовується виключно під час первинного оформлення паспорта громадянина України.

Також ми писали , що громадяни, які досягли 65-річного віку, не повинні будуть обмінювати внутрішній паспорт кожні 10 років. Паспорт (ID-картка) для таких осіб тепер має безстроковий термін дії.

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