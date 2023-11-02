«Захист спрацює у 80−90% випадків»: Шмигаль розповів, як Україна підготувалася до нових ударів рф по енергетиці — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Захист спрацює у 80−90% випадків»: Шмигаль розповів, як Україна підготувалася до нових ударів рф по енергетиці

Енергетика
22
«Захист спрацює у 80−90% випадків»: Шмигаль розповів, як Україна підготувалася до нових ударів рф по енергетиці
«Захист спрацює у 80−90% випадків»: Шмигаль розповів, як Україна підготувалася до нових ударів рф по енергетиці
Україна не лише посилює ППО для протидії масованим атакам росії, а й готує так званий пасивний захист енергетичних об'єктів безпосередньо на місцях.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів FT.
На переконання очільника уряду, Україна цьогоріч краще підготовлена до обстрілів.
Читайте також
«На критичній підстанції електромережі на півночі України споруджено стіну з бетонних блоків для захисту трансформаторів. Габіони або циліндричні клітини, наповнені камінням або піском, можна побачити навколо іншої сусідньої підстанції, місцезнаходження якої неможливо розкрити через правила безпеки під час війни», — сказав Шмигаль.
«Ми називаємо це пасивним захистом», — додав він.
Читайте також
Очільник уряду зазначив, що захист усе ще не на 100 відсотків ефективний, але він спрацює у 80−90 відсотках випадків, особливо проти безпілотників, які відхиляються від курсу або чиї уламки падають на критичну інфраструктуру після перехоплення.
FT зазначає, що елементи інфраструктури, які не потребують вентиляції, перемістили під землю.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Espreso.tv
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.