«Захист спрацює у 80−90% випадків»: Шмигаль розповів, як Україна підготувалася до нових ударів рф по енергетиці — Finance.ua

«Захист спрацює у 80−90% випадків»: Шмигаль розповів, як Україна підготувалася до нових ударів рф по енергетиці Сьогодні 19:29 — Енергетика

«Захист спрацює у 80−90% випадків»: Шмигаль розповів, як Україна підготувалася до нових ударів рф по енергетиці

Україна не лише посилює ППО для протидії масованим атакам росії, а й готує так званий пасивний захист енергетичних об'єктів безпосередньо на місцях.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів FT

На переконання очільника уряду, Україна цьогоріч краще підготовлена до обстрілів.

«На критичній підстанції електромережі на півночі України споруджено стіну з бетонних блоків для захисту трансформаторів. Габіони або циліндричні клітини, наповнені камінням або піском, можна побачити навколо іншої сусідньої підстанції, місцезнаходження якої неможливо розкрити через правила безпеки під час війни», — сказав Шмигаль.

«Ми називаємо це пасивним захистом», — додав він.

Читайте також Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури та енергетики

Очільник уряду зазначив, що захист усе ще не на 100 відсотків ефективний, але він спрацює у 80−90 відсотках випадків, особливо проти безпілотників, які відхиляються від курсу або чиї уламки падають на критичну інфраструктуру після перехоплення.

FT зазначає, що елементи інфраструктури, які не потребують вентиляції, перемістили під землю.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.