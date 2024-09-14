Загальна капіталізація ринку криптовалют у серпні знизилася на 13,1% — дослідження — Finance.ua
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Загальна капіталізація ринку криптовалют у серпні знизилася на 13,1% — дослідження

Криптовалюта
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Загальна капіталізація ринку криптовалют у серпні знизилася на 13,1% — дослідження
Загальна капіталізація ринку криптовалют у серпні знизилася на 13,1% — дослідження
У серпні 2024 року ринок криптовалют зазнав значного падіння на 13,1% через глобальні макроекономічні проблеми та слабкі показники безробіття в США, що посилило побоювання рецесії.
Про це йдеться у звіті Binance Research.

Що спричинило падіння

Підвищення відсоткових ставок Банком Японії 5 серпня викликало турбулентність на світових ринках, зокрема серйозно постраждали азійські індекси, такі, як MSCI Asia Pacific та японський Nikkei 225, що призвело до ліквідацій більш ніж на $819 млн за один день.
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Однак ринок почав стабілізуватися після заяви голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла про можливе зниження ставок у вересні.
Крім того, перегляд Бюро економічного аналізу США зростання ВВП за ІІ квартал до 3% перевершив очікування.
Ставка федеральних фондів США досягла найвищого рівня з 2001 року після тривалого циклу підвищення ставок між березнем 2022-го й липнем 2023 року.
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Після восьми засідань без змін, всі очікують зниження ставки на наступному засіданні 17−18 вересня. ФРС коригує цільову ставку для підтримання стабільних цін і максимального рівня зайнятості.
Зниження ставки може стимулювати економічний ріст і поліпшення ситуації на ринку праці.
Комісії за транзакції та смарт-контракти в мережі Ethereum на Layer-1 досягли найнижчого рівня за останні п’ять років.
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Це зниження обумовлене спадом активності в мережі та впровадженням блобів під час оновлення Dencun у березні, що зменшило навантаження і на Layer-1, і на Layer-2.
Незважаючи на дедалі більшу конкуренцію, Pump. fun залишається лідером серед платформ для запуску мем-коїнів, встановивши рекорд — понад 20 тис. токенів за один день.
Платформа вже запустила майже 2 млн токенів і забезпечує понад 60% щоденних транзакцій на децентралізованих біржах Solana.
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Ринок стейблкоїнів активно розвивається, наближаючись до історичних максимумів за кількістю транзакцій.
Особливе зростання спостерігається в екосистемах CELO та Solana, де пропозиція USDT на CELO досягла $200 млн, а Solana лідирує за кількістю транзакцій, що допомогло PayPal’s PYUSD досягти ринкової капіталізації в $1 млрд.
До речі, слідкувати за актуальним курсом валют можна на Finance.ua. Заходьте, щоб завжди бути в курсі!

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