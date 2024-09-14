Загальна капіталізація ринку криптовалют у серпні знизилася на 13,1% — дослідження — Finance.ua

Загальна капіталізація ринку криптовалют у серпні знизилася на 13,1% — дослідження Сьогодні 05:11 — Криптовалюта

Загальна капіталізація ринку криптовалют у серпні знизилася на 13,1% — дослідження

У серпні 2024 року ринок криптовалют зазнав значного падіння на 13,1% через глобальні макроекономічні проблеми та слабкі показники безробіття в США, що посилило побоювання рецесії.

Про це йдеться у звіті Binance Research.

Що спричинило падіння

Підвищення відсоткових ставок Банком Японії 5 серпня викликало турбулентність на світових ринках, зокрема серйозно постраждали азійські індекси, такі, як MSCI Asia Pacific та японський Nikkei 225, що призвело до ліквідацій більш ніж на $819 млн за один день.

Читайте також Аналітики спрогнозували рекордне падіння Bitcoin

Однак ринок почав стабілізуватися після заяви голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла про можливе зниження ставок у вересні.

Крім того, перегляд Бюро економічного аналізу США зростання ВВП за ІІ квартал до 3% перевершив очікування.

Ставка федеральних фондів США досягла найвищого рівня з 2001 року після тривалого циклу підвищення ставок між березнем 2022-го й липнем 2023 року.

Читайте також У США втрати від криптовалютних шахрайств у 2023 році зросли на 45%

Після восьми засідань без змін, всі очікують зниження ставки на наступному засіданні 17−18 вересня. ФРС коригує цільову ставку для підтримання стабільних цін і максимального рівня зайнятості.

Зниження ставки може стимулювати економічний ріст і поліпшення ситуації на ринку праці.

Комісії за транзакції та смарт-контракти в мережі Ethereum на Layer-1 досягли найнижчого рівня за останні п’ять років.

Читайте також Аналітики назвали причини різкого падіння криптовалютного ринку

Це зниження обумовлене спадом активності в мережі та впровадженням блобів під час оновлення Dencun у березні, що зменшило навантаження і на Layer-1, і на Layer-2.

Незважаючи на дедалі більшу конкуренцію, Pump. fun залишається лідером серед платформ для запуску мем-коїнів, встановивши рекорд — понад 20 тис. токенів за один день.

Платформа вже запустила майже 2 млн токенів і забезпечує понад 60% щоденних транзакцій на децентралізованих біржах Solana.

Читайте також Сінгапур очолив рейтинг країн за рівнем прийняття криптоактивів

Ринок стейблкоїнів активно розвивається, наближаючись до історичних максимумів за кількістю транзакцій.

Особливе зростання спостерігається в екосистемах CELO та Solana, де пропозиція USDT на CELO досягла $200 млн, а Solana лідирує за кількістю транзакцій, що допомогло PayPal’s PYUSD досягти ринкової капіталізації в $1 млрд.

До речі, слідкувати за актуальним курсом валют можна на Finance.ua. Заходьте, щоб завжди бути в курсі!

Mind За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.