Зафіксовано найбільший обвал цін на нафту за три роки — Finance.ua

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Зафіксовано найбільший обвал цін на нафту за три роки

Енергетика
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Зафіксовано найбільший обвал цін на нафту за три роки
Зафіксовано найбільший обвал цін на нафту за три роки
У четвер, 3 квітня, відбулося різке падіння цін на нафту. Цього дня було зафіксовано найрізкіше відсоткове падіння з 2022 року. Про це повідомляє Reuters.
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Як пише агентство, падіння відбулося після того, як ОПЕК+ погодилося на несподіване збільшення видобутку нафти. Це сталося наступного дня після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових масштабних імпортних мит.
Так, ф’ючерси на нафту марки Brent закрилися на позначці 70,14 долара за барель, знизившись на 4,81 долара або на 6,42% (ціна на момент публікації — рівно 70 доларів за барель). Крім того, ф’ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate закрилися на позначці 66,95 долара за барель, знизившись на 4,76 долара або на 6,64% (ціна на момент публікації — 66,80 долара за барель).
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Reuters пише, що ціна на нафту марки Brent перебуває на шляху до найбільшого процентного падіння з 1 серпня 2022 року, а ціна на нафту марки WTI — до найбільшого падіння з 11 липня 2022 року. Раніше на зустрічі міністрів у четвер, країни ОПЕК+ домовилися про подальший розвиток плану по збільшенню видобутку нафти, маючи намір повернути на ринок у травні 411 тисяч барелів на день, замість спочатку запланованих 135 тисяч барелів на день.
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«Економіка і попит на нафту нерозривно пов’язані. Ринки все ще осмислюють запроваджені тарифи, але поєднання збільшення видобутку нафти і погіршення глобального економічного прогнозу чинить знижувальний тиск на ціни на нафту, що потенційно може ознаменувати нову главу на нестабільному ринку», — сказала Енджі Гільдеа, керівник енергетичного сектору KPMG у США.
Також видання додало, що ціни на нафту змінилися приблизно на 4% ще до зустрічі, оскільки інвестори побоювалися, що тарифи Трампа призведуть до ескалації світової торговельної війни, стримування економічного зростання і обмеження попиту на паливо.
У січні 2025 ціни на нафту почали знижуватися після того, як президент США Дональд Трамп закликав ОПЕК переглянути їх.
В перший тиждень після інавгурації обраний президент США оголосив про широкомасштабні заходи щодо збільшення видобутку нафти і газу.
За матеріалами:
ua.news
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