Євросоюз у березні оновив рекорд імпорту СПГ — Finance.ua

Євросоюз у березні оновив рекорд імпорту СПГ
Країни Європи в березні поточного року отримала з терміналів з прийому скрапленого природного газу (СПГ) 12,683 млрд кубометрів (у зрідженому вигляді це 9,756 млн тонн), що є абсолютним рекордом за історію європейської газової галузі. Зростання до показника березня 2024 року становить 19%.
Про це свідчать дані асоціації Gas Infrastructure Europe.
Загальний рівень використання регазифікаційних потужностей у березні досяг 54%. У березні в середньому Європа отримувала із СПГ-терміналів по 409 млн куб. м на добу (максимум — 449 млн куб. м).
При цьому інтенсивна скуповування СПГ Європою може зберегтися протягом усього літа, оскільки підземні сховища регіону спустошені після трохи холоднішої, ніж зазвичай, зими.
Запаси газу у підземних сховищах Європи за підсумками березня скоротилися до 33,59%. Це на 11,33% нижче за середнє значення за останні п’ять років (44,92%).
Минула зима (2024−2025 років) у Європі була найхолоднішою за останні чотири опалювальні сезони. А якщо не брати до уваги профіцитний сезон зими 2021−2022 років (тоді споживання було знижено через обмежувальні заходи проти пандемії), то вона виявляється найнапруженішою за останні шість періодів.
Найближчими днями Європа має розпочинати сезон закачування, проте мінлива весняна погода змушує продовжувати відбір. Так, минулої п’ятниці, 28 березня, ПСГ у середньому показали невелике перевищення закачування над відбором, проте холодна погода понеділка, 31 березня, змусила продовжувати інтенсивний відбір. Актуальний прогноз погоди обіцяє регіону ще кілька хвиль прохолоди найближчими тижнями.
В історії спостережень GIE сезон нетто-відбору в Європі завершується на початку квітня — середній термін переходу від нетто-відбору до нетто-закачування припадає на 3 квітня. Крайні терміни інтервалу переходу від відбору до закачування — від 22 березня (2019 року) до 19 квітня (2021 року).
Регулювання ЄС вимагає до 1 листопада заповнювати ПСГ до 90%, і цього року досягнення цієї мети буде особливо складним та дорогим. Якби закачування почалося прямо зараз, то потрібно було б забезпечити середній темп поповнення запасів понад 290 млн куб. м на добу (це ¾ всього імпорту за допомогою СПГ на даний час) (при середньому за останні п’ять років 240 млн куб. м на добу).
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