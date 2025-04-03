Євросоюз у березні оновив рекорд імпорту СПГ — Finance.ua

Євросоюз у березні оновив рекорд імпорту СПГ Сьогодні 06:45 — Енергетика

Країни Європи в березні поточного року отримала з терміналів з прийому скрапленого природного газу (СПГ) 12,683 млрд кубометрів (у зрідженому вигляді це 9,756 млн тонн), що є абсолютним рекордом за історію європейської газової галузі. Зростання до показника березня 2024 року становить 19%.

Про це свідчать дані асоціації Gas Infrastructure Europe

Загальний рівень використання регазифікаційних потужностей у березні досяг 54%. У березні в середньому Європа отримувала із СПГ-терміналів по 409 млн куб. м на добу (максимум — 449 млн куб. м).

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При цьому інтенсивна скуповування СПГ Європою може зберегтися протягом усього літа, оскільки підземні сховища регіону спустошені після трохи холоднішої, ніж зазвичай, зими.

Запаси газу у підземних сховищах Європи за підсумками березня скоротилися до 33,59%. Це на 11,33% нижче за середнє значення за останні п’ять років (44,92%).

Минула зима (2024−2025 років) у Європі була найхолоднішою за останні чотири опалювальні сезони. А якщо не брати до уваги профіцитний сезон зими 2021−2022 років (тоді споживання було знижено через обмежувальні заходи проти пандемії), то вона виявляється найнапруженішою за останні шість періодів.

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Найближчими днями Європа має розпочинати сезон закачування, проте мінлива весняна погода змушує продовжувати відбір. Так, минулої п’ятниці, 28 березня, ПСГ у середньому показали невелике перевищення закачування над відбором, проте холодна погода понеділка, 31 березня, змусила продовжувати інтенсивний відбір. Актуальний прогноз погоди обіцяє регіону ще кілька хвиль прохолоди найближчими тижнями.

В історії спостережень GIE сезон нетто-відбору в Європі завершується на початку квітня — середній термін переходу від нетто-відбору до нетто-закачування припадає на 3 квітня. Крайні терміни інтервалу переходу від відбору до закачування — від 22 березня (2019 року) до 19 квітня (2021 року).

Регулювання ЄС вимагає до 1 листопада заповнювати ПСГ до 90%, і цього року досягнення цієї мети буде особливо складним та дорогим. Якби закачування почалося прямо зараз, то потрібно було б забезпечити середній темп поповнення запасів понад 290 млн куб. м на добу (це ¾ всього імпорту за допомогою СПГ на даний час) (при середньому за останні п’ять років 240 млн куб. м на добу).

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