Забудовники прогнозують подальше підвищення цін на квартири — Finance.ua

Забудовники прогнозують подальше підвищення цін на квартири Сьогодні 14:16 — Нерухомість

Забудовники прогнозують подальше підвищення цін на квартири

Ціни на житло в Україні знову готуються до стрибка. Попит на квартири зростає, попри війну, економічну нестабільність і складну ситуацію в будівельній сфері. Забудовники говорять про «живий» інтерес до новобудов і прогнозують подальше здорожчання вже найближчими місяцями.

Що буде з цінами на квартири в новобудовах влітку 2025 року, розповідає видання «РБК-Україна» з посиланням на коментарі девелоперських компаній.

Спека на ринку нерухомості: що буде з цінами влітку 2025

Забудовники прогнозують подальше зростання попиту на нерухомість, але разом із продажами у переважній більшості ростимуть ціни на житло.

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Як заявив керуючий партнер групи компаній DIM Олександр Насіковський, у 2024 році ціни на житло бізнес- та преміумкласу в проєктах компанії підвищились на 10 — 15%, а в сегменті комфорт-класу — до 10%.

Насіковський прогнозує, у 2025 році слід очікувати поступове зростання вартості ще на 10−15%, залежно від класу.

У компанія РІЕЛ також повідомляють про здорожчання новобудов, але у межах 15−20%.

Зазначається, що найстрімкіше ціни зростуть західних регіонах, зокрема у Львові, де вартість квадратного метра може наблизитися до київського рівня.

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Проте у компанії очікують, що ринок новобудов влітку 2025-го залишатиметься нестабільним, адже на це впливає не лише ситуація на фронті, а й загальний геополітичний контекст.

Разом із тим, деякі девелоперські компанії зараз йдуть назустріч клієнтам і стримують зростання цін на нерухомість.

«З точки зору економічної логіки, ми вже мали б підвищити ціни. Але питання в тому, чи готовий ринок? Скоріш за все, ринок відкладе подорожчання, і підвищуватимемо ціни вже при пожвавленні попиту. Ми не зможемо уникнути подорожчання, просто це буде пізніше», — заявляють в ENSО.

Де найвищі ціни на новобудови

Найдорожче в Ужгороді, Києві та Львові — там «квадрат» житла продають за 1100, 1290 та 1350 доларів, відповідно.

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Найнижчі ціни на первинці у Запоріжжі, Сумах і Харкові, там 1 кв. м в середньому коштує 610, 620 та 670 доларів, відповідно.

Вартість найдешевшої квартири на первинному ринку в Україні (скриншот)

Нагадаємо, у різних районах Києва наявність чи відсутність ремонту по-різному впливає на середню вартість квартири.

Найбільша абсолютна різниця спостерігається в Печерському районі, де квартира з ремонтом коштує в середньому на $37 тис. дорожче, ніж аналогічна без ремонту.

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