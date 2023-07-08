Заборговані пенсії: чому ПФУ не виплачує кошти за рішеннями судів — Finance.ua

Заборговані пенсії: чому ПФУ не виплачує кошти за рішеннями судів Сьогодні 20:38 — Казна та Політика

Заборговані пенсії: чому ПФУ не виплачує кошти за рішеннями судів

Досить часто пенсіонери, шукаючи захисту своїх прав щодо перерахунку пенсії чи виплати заборгованості, звертаються до суду. Але навіть коли суд стає на бік людини, Пенсійний фонд далеко не завжди виконує судове рішення.

Про це повідомляє Соціальна інформаційна платформа.

«Основна причина — доволі банальна: немає грошей. Кошти на виплату поточних пенсій у бюджеті є, а на виплату заборгованостей по судових рішеннях — немає», — сказано в повідомленні.

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Свого часу навіть був спеціально створений реєстр подібних судових рішень, щоб борги час від часу виплачувалися, у міру того як держава буде поступово знаходити додаткові ресурси.

У Пенсійному фонді зазначають, що пенсійні виплати за минулий період, у тому числі нараховані на виконання рішень суду, проводяться отримувачам за окремою програмою, передбаченою в бюджеті на відповідний рік. Це, між іншим, передбачено для пенсіонерів з-поміж переселенців, яким держава заборгувала.

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Відповідне питання регулюється постановою Кабінету Міністрів від 10.11.2021 № 1165. Пенсійні виплати за минулий період, згідно з цією постановою, проводяться щомісяця отримувачам, яких включено до спеціального переліку станом на 1 січня відповідного року. Але й у цьому разі гроші можуть виплачуватися не в повному обсязі. Усе залежить від бюджетних надходжень і плану-графіка поденного фінансування пенсійних виплат.

Схожий механізм діє й для решти пенсіонерів. Причини, через які вони звертаються до суду, можуть бути різними. По деяких питаннях виникають навіть масові позови, але це тема для окремої статті.

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